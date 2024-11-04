Чоловіча барсетка набита грошима була викрадена у супермаркеті в Запоріжжі — як суд покарав крадія

Чоловіча барсетка. Ілюстративне фото: shafa.ua

У Запоріжжі в одному із супермаркетів у чоловіка викрали барсетку з грошима та документами. Суд вирішив покарати злочинця.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому на порталі Опендатабот.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що чоловік, перебуваючи в одному із магазинів Запоріжжя, викрав з продуктового візку іншого покупця барсетку темно-синього кольору, в якому було 13 195 гривень.

Після цього фігурант справи залишив приміщення магазину, а гроші витратив привласнив. Окрім зазначеної суми в барсетці були документи, зокрема, паспорт, військовий квиток та посвідчення водія.

Підозрюваний повністю визнав свою провину у вчиненні кримінального правопорушення та щиро покаявся у вчиненому. Також було укладено угоду з прокурором про визнання винуватості.

Рішення суду

Суд затвердив угоду про визнання винуватості укладену між прокурором і підозрюваним, визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на п'ять років. Проте, іншим рішенням суд звільнив чоловіка від відбування покарання, встановивши іспитовий строк на один рік.

Раніше ми писали, що у Києві чоловік поцупив з магазину "Єва" дороговартісні парфуми. Вартість флакона становить майже 3500 гривень.

А у Чернігові жінка викрала з магазину в торгово-розважальному центрі куртку. Крадійку затримали та відправили на лаву підсудних.