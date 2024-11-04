Чоловіча барсетка набита грошима була викрадена у супермаркеті в Запоріжжі — як суд покарав крадія

У чоловіка поцупили барсетку, повну грошей — суд покарав крадія
У Запоріжжі в одному із супермаркетів у чоловіка викрали барсетку з грошима та документами. Суд вирішив покарати злочинця.
Про це йдеться у вироку суду, опублікованому на порталі Опендатабот.
Деталі справи
У матеріалах суду вказано, що чоловік, перебуваючи в одному із магазинів Запоріжжя, викрав з продуктового візку іншого покупця барсетку темно-синього кольору, в якому було 13 195 гривень.
Після цього фігурант справи залишив приміщення магазину, а гроші витратив привласнив. Окрім зазначеної суми в барсетці були документи, зокрема, паспорт, військовий квиток та посвідчення водія.
Підозрюваний повністю визнав свою провину у вчиненні кримінального правопорушення та щиро покаявся у вчиненому. Також було укладено угоду з прокурором про визнання винуватості.
Рішення суду
Суд затвердив угоду про визнання винуватості укладену між прокурором і підозрюваним, визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на п'ять років. Проте, іншим рішенням суд звільнив чоловіка від відбування покарання, встановивши іспитовий строк на один рік.
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