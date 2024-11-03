У Чернігові жінка викрала дитячу куртку з ТРЦ — як її покарав суд

Молоток судді. Фото ілюстративне: Pexels

У Чернігові жінка викрала з магазину в торгово-розважальному центрі куртку. Внаслідок цього відбулося судове засідання, де її визнали винною та призначили покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

На судовому засіданні продавчиня магазину розповіла, що 11 січня до магазину зайшли жінка з дочкою та чоловіком, які напередодні, 10 січня, придбали в них куртку. Вони хотіли її повернути, оскільки розмір не підійшов. Продавчиня була готова здійснити повернення, але потрібної суми в касі не було, тому запропонувала зачекати, поки хтось зробить покупку, після чого вона зможе віддати кошти.

"Однак, обвинувачена відмовилася чекати, бо гроші їм потрібні зараз. Пізніше підійшов чоловік обвинуваченої, який також почав вимагати, щоб їм повернули гроші за куртку. Тоді вона запропонувала цим людям залишити телефон, як тільки будуть кошти, вона їм зателефонує, щоб вони підійшли. Засуджена продовжувала вимагати негайного повернути гроші, а потім вхопила іншу куртку зі стійки з товаром, скрутила та вибігла з магазину", — йдеться у вироку.

Відомо, що жінка також взяла з собою куртку, яку мала намір повернути. Вона була чорного кольору, тоді як викрадена куртка була білого кольору та коштувала 8 249 гривень.

"Оскільки у базі їхнього магазину була оформлена карта постійного покупця, то пізніше вони зателефонували за номером телефону, який вказаний був при реєстрації цієї карти, запропонували обвинуваченій принести куртку, яка їй не підходить, щоб повернути їй гроші. Але та відмовилася, сказала, що поки не заберуть свою заяву із поліції, вона куртку не поверне. Ця розмова була записана на телефон", — йдеться у рішенні суду.

На суді обвинувачена пояснила, що разом із донькою та чоловіком приїхала до магазину з наміром обміняти білу куртку, яку придбали для доньки напередодні. Оскільки в магазині їм відмовили, вони повернулися додому з тією ж курткою. Додаткових дзвінків чи пропозицій від магазину після цього не надходило.

"З переглянутого відеозапису видно, що чоловік окрім білого пакета з написом та чоловічої барсетки нічого іншого в руках не тримав, як і в руках його дружини. При вході до торгівельного центру був тільки цей пакет з якоюсь річчю всередині темного кольору. Коли родина залишала приміщення торгівельного центру, то в руках у жінки була куртка білого кольору, а в руках чоловіка був все той же пакет білого кольору, що вказує на те, що куртка, яку родина мала намір повернути до магазину, вони забрали із собою та винесли з магазину ще одну куртку білого кольору", — йдеться у вироку.

Що вирішив суд

Жінку визнали винною в грабежі, вчиненому у великих розмірах чи в умовах воєнного стану або надзвичайного стану. Їй призначили покарання у виді позбавлення волі на сім років. Також вона повинна відшкодувати 10 000 гривень моральної шкоди.

Нагадаємо, у Кіровоградській області жінка звернулася до суду з позовом проти правоохоронних органів, звинувативши поліцію в неспроможності знайти крадія її мобільного телефону.

Раніше у Києві чоловік намагався викрасти з "Сільпо" товар на суму 905 гривень, пояснивши це небажанням просити допомогу у матері. Проти нього було відкрито кримінальну справу.