На Кіровоградщині жінка подала до суду на поліцію, бо ті не знайшли її вкрадений телефон

Козельщинський районний суд. Фото: пресслужба суду

У Кіровоградській області жінка подала до суду на правоохоронні органи через те, що поліція не знайшла крадія її мобільного телефону. За це вона просила стягнути 100 тисяч гривень на свою користь.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Відомо, що ще у 2021 році у жінки вкрали мобільний телефон вартістю 9 тисяч гривень, але за майже три роки поліція так і не знайшла винного. Тому вона вирішила подати до суду, аби на її користь стягнули компенсацію в розмірі 100 тисяч гривень за бездіяльність правоохоронних органів.

Рішення суду

Під час суду позов був частково задовільнений. Громадянці стягнуть з державного бюджету 10 тисяч гривень за моральну шкоду, оскільки за 2 роки та 9 місяців правоохоронці мали б закрити провадження.

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