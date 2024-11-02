В Кировоградской области женщина подала в суд на полицию, потому что те не нашли ее украденный телефон

Козельщинский районный суд. Фото: пресс-служба суда

В Кировоградской области женщина подала в суд на правоохранительные органы из-за того, что полиция не нашла вора ее украденного мобильного телефона. За это она просила взыскать 100 тысяч гривен в свою пользу.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Известно, что еще в 2021 году у женщины украли мобильный телефон стоимость 9 тысяч гривен, но почти за три года полиция так и не нашла виновного. Поэтому она решила подать в суд, чтобы в ее пользу взыскали компенсацию в размере 100 тысяч гривен за бездействие правоохранительных органов.

Решение суда

В ходе суда иск был частично удовлетворен. Гражданке взыскали из государственного бюджета 10 тысяч гривен за моральный ущерб, поскольку за 2 года и 9 месяцев правоохранители должны были закрыть производство.

Напомним, во Львове судили военнослужащего из-за самовольного оставления части, которое он совершил трижды.

Также мы писали, что в Одессе судили администратора Telegram-каналов, которые сообщали о местах раздачи повесток.