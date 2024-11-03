В Чернигове женщина украла детскую куртку из ТРЦ — как ее наказал суд

Молоток судьи. Фото иллюстративное: Pexels

В Чернигове женщина украла в торгово-развлекательном центре куртку. Вследствие этого состоялось судебное заседание, где ее признали виновной и назначили наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

На судебном заседании продавец магазина рассказала, что 11 января в магазин зашли женщина с дочерью и мужем, которые накануне, 10 января, приобрели у них куртку. Они хотели ее вернуть, поскольку размер не подошел. Продавец была готова осуществить возврат, но нужной суммы в кассе не было, поэтому предложила подождать, пока кто-то сделает покупку, после чего она сможет отдать деньги.

"Однако обвиняемая отказалась ждать, потому что деньги им нужны сейчас. Позже подошел муж обвиняемой, который также потребовал, чтобы им вернули деньги за куртку. Тогда она предложила этим людям оставить телефон, как только будут средства, она им позвонит, чтобы они подошли. Осужденная продолжала требовать немедленного вернуть деньги, а потом схватила другую куртку со стойки с товаром, скрутила и выбежала из магазина", — говорится в приговоре.

Известно, что женщина также взяла с собой куртку, которую собиралась вернуть. Она была черного цвета, в то время как похищенная куртка была белого цвета и стоила 8 249 гривен.

"Поскольку в базе их магазина была оформлена карта постоянного покупателя, то позже они позвонили по номеру телефона, который указан был при регистрации этой карты, предложили обвиняемой принести куртку, которая ей не подходит, чтобы вернуть ей деньги. Но та отказалась, сказала, что пока не заберут свое заявление из полиции, она куртку не вернет. Этот разговор был записан на телефон", — говорится в решении суда.

На суде обвиняемая объяснила, что вместе с дочерью и мужем приехала в магазин с намерением обменять белую куртку, которую приобрели для дочери накануне. Поскольку в магазине им было отказано, они вернулись домой с той же курткой. Дополнительных звонков или предложений от магазина после этого не поступало.

"Из просмотренной видеозаписи видно, что мужчина кроме белого пакета с надписью и мужской барсетки ничего другого в руках не держал, как и в руках его жены. При входе в торговый центр был только этот пакет с какой-то вещью внутри темного цвета. Когда семья покидала помещение торгового центра, то в руках у женщины была куртка белого цвета, а в руках мужчины был все тот же пакет белого цвета, что указывает на то, что куртка, которую семья намеревалась вернуть в магазин, они забрали с собой и вынесли из магазина еще одну куртку белого цвета", — говорится в приговоре.

Что решил суд

Женщину признали виновной в грабеже, совершенном в крупных размерах или в условиях военного положения или чрезвычайного положения. Ей назначили наказание в виде лишения свободы на семь лет. Также она должна возместить 10 000 гривен морального ущерба.

Напомним, в Кировоградской области женщина обратилась в суд с иском против правоохранительных органов, обвинив полицию в неспособности найти вора ее мобильного телефона.

Ранее в Киеве мужчина пытался похитить из "Сильпо" товар на сумму 905 гривен, объяснив это нежеланием просить помощи у матери. Против него было открыто уголовное дело.