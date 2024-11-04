Мужская барсетка, набитая деньгами, была похищена в супермаркете в Запорожье — как суд наказал вора

Мужская барсетка. Иллюстративное фото: shafa.ua

В Запорожье в одном из супермаркетов у мужчины похитили барсетку с деньгами и документами. Суд решил наказать преступника.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном на портале Опендатабот.

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Детали дела

В материалах суда указано, что мужчина, находясь в одном из магазинов Запорожья, похитил из продуктовой тележки другого покупателя барсетку темно-синего цвета, в которой было 13 195 гривен.

После этого фигурант дела покинул помещение магазина, а деньги присвоил. Кроме указанной суммы в барсетке были документы, в частности паспорт, военный билет и водительское удостоверение.

Подозреваемый полностью признал свою вину в совершении уголовного преступления и искренне раскаялся в содеянном. Также было заключено соглашение с прокурором о признании виновности.

Решение суда

Суд утвердил соглашение о признании виновности заключенное между прокурором и подозреваемым, признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Однако другим решением суд освободил мужчину от отбывания наказания, установив испытательный срок на один год.

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