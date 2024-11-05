Суд обязал воинскую часть выплатить деньги военнослужащему, который был ранен

Заседание суда. Иллюстративное фото: tv3.lt

Ветеран российско-украинской войны получил тяжелые ранения на Донбассе, но ему не предоставили дополнительные выплаты в размере 100 тысяч гривен. Мужчина обратился в суд, после чего судья поставил окончательную точку в этом вопросе.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, в суд обратился ветеран, который в сентябре 2022 года был серьезно ранен во время артиллерийских обстрелов на территории Краматорского района Донецкой области. В решении, обнародованном в судебном реестре в ноябре 2024 года, отмечено, что военнослужащий получил, в частности, тяжелое пулевое ранение в затылочную часть головы, после которого он некоторое время находился в коме. После лечения, которое продолжалось несколько месяцев, в декабре 2022 года он был признан непригодным к военной службе и снят с военного учета.

В документах сказано, что военная часть бойца не выплатила ему положенных боевых выплат за период, когда он находился на лечении и проходил реабилитацию с января по июль 2024 года. Ветеран рассчитывал на ежемесячные выплаты в размере 100 тысяч гривен, пропорционально времени, проведенному на восстановлении здоровья, связанном с боевыми травмами. И поскольку этого не произошло, он подал иск в суд.

Решение суда

Дело рассматривал судья Львовского окружного административного суда, Роман Брилевский, который внимательно ознакомился с аргументами сторон и исследовал предоставленные материалы. Особое внимание он уделил медицинским выпискам истца, подтверждающим, что из-за серьезного ранения ветеран нуждался в длительном лечении и реабилитации в медицинских учреждениях. Документы свидетельствуют, что с января по июль 2024 года он находился в реабилитационном центре МВД "Миргород". При этом, как отмечено в деле, отсутствуют какие-либо данные о начислении ему дополнительных выплат в течение этого периода

Судья пришел к выводу о неправомерности бездействия воинской части в вопросе выплат ветерану и принял решение в пользу истца. Воинская часть теперь обязана произвести начисление дополнительных выплат за период лечения, указанный в иске. Решение суда пока не вступило в окончательную силу и может быть обжаловано.

Напомним, что военнослужащим, раненым, контуженным или искалеченным во время боевых действий на войне, начисляются дополнительные доплаты. Доплата начинает начисляться со дня начала нахождения военного в больнице, а если его сразу после ранения невозможно эвакуировать с линии боевого столкновения, то со дня ранения.

Также мы сообщали, что военнослужащие, выполняющие боевые задания, получают дополнительные доплаты к официальному денежному довольствию. Самые высокие доплаты начисляют за непосредственное участие в боевых действиях на театре военных действий.