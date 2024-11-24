Російські військові вбили двох і поранили одного цивільного у Торецьку

Російські військові Фото: facebook.com.mod.mil.rus

У Торецьку російські військові умисно відкрили вогонь по цивільних у квартирі. Внаслідок чого двоє жінок загинули, ще один чоловік отримав поранення.

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури у Telegram у неділю, 24 листопада.

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За даними слідства, 21 листопада близько 18:00 російські військові вкотре порушили норми міжнародного гуманітарного права. У прокуратурі повідомили, що загарбники увійшли до однієї з квартир у житловому районі Торецька, де на той момент перебувало троє цивільних.

Зазначається, що військовослужбовці армії РФ відкрили по них вогонь з автоматичної зброї. Внаслідок пострілів загинули двоє місцевих мешканок. Також окупанти поранили чоловіка, який перебував поряд. Наразі постраждалому надається медична допомога, у нього діагностували переломи плеча та ключиці.

Правоохоронці проводять слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх обставин події.

"За процесуального керівництва Бахмутської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей", — йдеться у повідомленні.

Допис Донецької обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські загарбники знову розстріляли українських військовополонених на Покровському напрямку. Двох українських воїнів змусили роздягнутися, а потім стратили.

Ми повідомляли про те, що наразі правоохоронці розслідують 49 кримінальних проваджень за фактами вбивства військовополонених росіянами.