Страта бійців ЗСУ на Курщині — розпочато розслідування

Російські військові. Фото: росЗМІ

Представники ЗС РФ, імовірно, розстріляли двох українських військових у Курській області. Правоохоронці розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора у понеділок, 11 листопада.

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У понеділок, 11 листопада, під час моніторингу інформації у соцмережах було виявлено публікацію з відеозаписом імовірного розстрілу російськими військовими двох беззбройних українських бійців на Курському напрямку.

Розстріл українських військових. Фото: Офіс генпрокурора

"Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", — заявили в Офісі генпрокурора.

Наразі у межах кримінального провадження проводяться слідчі дії для встановлення обставин події та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, омбудсман Дмитро Лубінець відреагував на інформацію про розстріл військових ЗСУ та звернувся до Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Ми повідомляли про те, що наразі правоохоронці розслідують 49 кримінальних проваджень за фактами вбивства військовополонених росіянами.