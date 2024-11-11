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Россияне расстреляли бойцов ВСУ — начато расследование

11 ноября 2024 18:36
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Страта бойцов ВСУ в Курской области — начато расследование
Российские военные. Фото: росСМИ
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Представители ВС РФ, вероятно, расстреляли двух украинских военных в Курской области. Правоохранители начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора в понедельник, 11 ноября.

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В понедельник, 11 ноября, во время мониторинга информации в соцсетях была обнаружена публикация с видеозаписью вероятного расстрела российскими военными двух безоружных украинских бойцов на Курском направлении.

расстрел пленных Украины
Расстрел украинских военных. Фото: Офис генпрокурора

"Умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", — заявили в Офисе генпрокурора.

Сейчас в рамках уголовного производства проводятся следственные действия для установления обстоятельств происшествия и привлечения виновных к ответственности. 

Напомним, омбудсман Дмитрий Лубинец отреагировал на информацию о расстреле военных ВСУ и обратился в Организацию Объединенных Наций и Международный Комитет Красного Креста.

Мы сообщали о том, что в настоящее время правоохранители расследуют 49 уголовных производств по фактам убийства военнопленных россиянами.

Офис генерального прокурора пленные война в Украине война расстрел ВСУ

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