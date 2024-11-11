Страта бойцов ВСУ в Курской области — начато расследование

Россияне расстреляли бойцов ВСУ — начато расследование
Представители ВС РФ, вероятно, расстреляли двух украинских военных в Курской области. Правоохранители начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора в понедельник, 11 ноября.
Расстрел пленных бойцов ВСУ
В понедельник, 11 ноября, во время мониторинга информации в соцсетях была обнаружена публикация с видеозаписью вероятного расстрела российскими военными двух безоружных украинских бойцов на Курском направлении.
"Умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", — заявили в Офисе генпрокурора.
Сейчас в рамках уголовного производства проводятся следственные действия для установления обстоятельств происшествия и привлечения виновных к ответственности.
Напомним, омбудсман Дмитрий Лубинец отреагировал на информацию о расстреле военных ВСУ и обратился в Организацию Объединенных Наций и Международный Комитет Красного Креста.
Мы сообщали о том, что в настоящее время правоохранители расследуют 49 уголовных производств по фактам убийства военнопленных россиянами.
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