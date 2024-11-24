Российские военные убили двоих и ранили одного гражданского в Торецке

Российские военные Фото: facebook.com.mod.mil.rus

В Торецке российские военные умышленно открыли огонь по гражданским в квартире. В результате чего две женщины погибли, еще один мужчина получил ранения.

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры в Telegram в воскресенье, 24 ноября.

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По данным следствия, 21 ноября около 18:00 российские военные в очередной раз нарушили нормы международного гуманитарного права. В прокуратуре сообщили, что захватчики вошли в одну из квартир в жилом районе Торецка, где на тот момент находились трое гражданских.

Отмечается, что военнослужащие армии РФ открыли по ним огонь из автоматического оружия. В результате выстрелов погибли двое местных жительниц. Также оккупанты ранили мужчину, который находился рядом. Сейчас пострадавшему оказывается медицинская помощь, у него диагностировали переломы плеча и ключицы.

Правоохранители проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

"Под процессуальным руководством Бахмутской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей", — говорится в сообщении.

Сообщение Донецкой областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, российские захватчики снова расстреляли украинских военнопленных на Покровском направлении. Двух украинских воинов заставили раздеться, а затем казнили.

Мы сообщали о том, что в настоящее время правоохранители расследуют 49 уголовных производств по фактам убийства военнопленных россиянами.