Российские военные убили двоих и ранили одного гражданского в Торецке

Военные РФ открыли огонь по гражданским в Торецке — есть погибшие
В Торецке российские военные умышленно открыли огонь по гражданским в квартире. В результате чего две женщины погибли, еще один мужчина получил ранения.
Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры в Telegram в воскресенье, 24 ноября.
В Торецке военные РФ стреляли по гражданским
По данным следствия, 21 ноября около 18:00 российские военные в очередной раз нарушили нормы международного гуманитарного права. В прокуратуре сообщили, что захватчики вошли в одну из квартир в жилом районе Торецка, где на тот момент находились трое гражданских.
Отмечается, что военнослужащие армии РФ открыли по ним огонь из автоматического оружия. В результате выстрелов погибли двое местных жительниц. Также оккупанты ранили мужчину, который находился рядом. Сейчас пострадавшему оказывается медицинская помощь, у него диагностировали переломы плеча и ключицы.
Правоохранители проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
"Под процессуальным руководством Бахмутской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей", — говорится в сообщении.
Напомним, российские захватчики снова расстреляли украинских военнопленных на Покровском направлении. Двух украинских воинов заставили раздеться, а затем казнили.
Мы сообщали о том, что в настоящее время правоохранители расследуют 49 уголовных производств по фактам убийства военнопленных россиянами.
Читайте Новини.LIVE!