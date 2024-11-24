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Военные РФ открыли огонь по гражданским в Торецке — есть погибшие

24 ноября 2024 16:22
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Российские военные убили двоих и ранили одного гражданского в Торецке
Российские военные Фото: facebook.com.mod.mil.rus
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

В Торецке российские военные умышленно открыли огонь по гражданским в квартире. В результате чего две женщины погибли, еще один мужчина получил ранения. 

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры в Telegram в воскресенье, 24 ноября.

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По данным следствия, 21 ноября около 18:00 российские военные в очередной раз нарушили нормы международного гуманитарного права. В прокуратуре сообщили, что захватчики вошли в одну из квартир в жилом районе Торецка, где на тот момент находились трое гражданских.

Отмечается, что военнослужащие армии РФ открыли по ним огонь из автоматического оружия. В результате выстрелов погибли двое местных жительниц. Также оккупанты ранили мужчину, который находился рядом. Сейчас пострадавшему оказывается медицинская помощь, у него диагностировали переломы плеча и ключицы.

Правоохранители проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. 

"Под процессуальным руководством Бахмутской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей", — говорится в сообщении.

расстрел украинских военных
Сообщение Донецкой областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, российские захватчики снова расстреляли украинских военнопленных на Покровском направлении. Двух украинских воинов заставили раздеться, а затем казнили.

Мы сообщали о том, что в настоящее время правоохранители расследуют 49 уголовных производств по фактам убийства военнопленных россиянами.

россияне Донецкая область война в Украине Россия Торецк расстрел

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Как изменились цены на жизнь во время войны

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