Головна Новини дня Військова вважає, що війна в Україні може тривати ще дуже довго

Військова вважає, що війна в Україні може тривати ще дуже довго

Ua ru
Дата публікації: 31 березня 2026 17:26
Військова вважає, що війна в Україні може тривати ще дуже довго
Український військовий з боєприпасами. Фото: Генштаб ЗСУ

Військовослужбовиця Тетяна Чорновол вважає, що війна в Україні може затягнутися ще дуже надовго. Водночас інтенсивність може зменшитися, за прикладом АТО. Чорновол зазначила, що повної зупинки бойових дій не очікує.

Про це Тетяна Чорновол сказала у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Чорновол заявила, що війна в Україні може затягнутися

Військова зауважила, що з оборони Києва говорила, що війна триватиме щонайменше пʼять років. Водночас зараз її прогноз не такий оптимістичний

"Я думаю, це може затягнутися дуже ще надовго. Єдине, що може бути, це, скажімо так, трошечки зменшення інтенсивності бойових дій, тобто це схоже на часи АТО", — каже Чорновол. 

Зазначимо, керівник ОП Кирило Буданов у коментарі Новини.LIVE заявив, що вірить у переговорний процес щодо завершення війни. Водночас, за його словами, можуть бути різні результати. Наразі найскладнішим залишається питання Донбасу. 



Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що російські окупанти посилили тиск на декількох напрямках фронту. Водночас втрати ворога суттєво зросли. Однак українські воїни активно діють та перехоплюють ініціативу.

війна Україна Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин

Аркадій Пастула
