Главная Новости дня Военная считает, что война в Украине может продолжаться еще долго

Дата публикации 31 марта 2026 17:26
Военнослужащая Татьяна Чорновол считает, что война в Украине может затянуться еще очень надолго. В то же время интенсивность может уменьшиться, по примеру АТО. Чорновол отметила, что полной остановки боевых действий не ожидает.

Об этом Татьяна Чорновол сказала в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Военная отметила, что из обороны Киева говорила, что война продлится не менее пяти лет. В то же время сейчас ее прогноз не такой оптимистичный.

"Я думаю, это может затянуться очень еще надолго. Единственное, что может быть, это, скажем так, немножечко уменьшение интенсивности боевых действий, то есть это похоже на времена АТО", — говорит Чорновол.

Отметим, руководитель ОП Кирилл Буданов в комментарии Новини.LIVE заявил, что верит в переговорный процесс по завершению войны. В то же время, по его словам, могут быть разные результаты. Сейчас самым сложным остается вопрос Донбасса.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что российские оккупанты усилили давление на нескольких направлениях фронта. В то же время потери врага существенно возросли. Однако украинские воины активно действуют и перехватывают инициативу.

война Украина Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
