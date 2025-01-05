Військова розповіла про фронт та мобілізацію — новини України

Військова розповіла про найголовнішу цінність на війні
Ірина Ковальчук, військова Сил безпілотних систем ЗСУ та художниця з костюмів фільму "Конотопська відьма", розповіла Новини.LIVE, як поєднує складну роботу з важливим хоббі, та дала поради чоловікам, які ще не стали на захист країни.
Ірина створювала костюми до українського фільму "Конотопська відьма" і робила це у дорозі чи навіть безпосередньо на бойових позиціях через відеозв’язок. Допомагала їй у цьому її команда та асистенти, приміряючи костюми на акторах. При цьому досить часто з боку Ірини лунали вибухи.
"На стреси та вибухи на війні не реагує хіба що мертвий. Мене рятує хіба що моя творчість та коханий чоловік, який поруч зі мною там, дві наші собаки, які їздять з нами і підіймають наш бойовий дух. І звісно, це адекватний командир. А ще моє хоббі та моя віддушина. Це те, що мені подобається робити і тримає мої мізки в адекваті", — розповіла Ірина.
За її словами, на війні складно всім, попри стать. Проте побратимство та посестринство, яке там є, є водночас досить сильним ком'юніті.
"Гроші там не мають цінності, там цінно, а чи можу я довірити тобі своє життя? Ось так і визначається людина на фронті. Бо якщо ти можеш довірити людині своє життя, то в принципі ти можеш їй довірити все. Жінки бувають емоційніші, але саме тому, що вони випускають емоції. А чоловіки тримають їх у собі. Але насправді це не залежить від статі, а від типу темпераменту і характеру людини", — додала вона.
На уточнення журналістки видання, як замотивувати більше чоловіків ставати на захист країни, Ірина відповіла таке.
"Коли знаходимо трофейну форму, у кишенях є документи, наприклад із тз "ДНР" чи "ЛНР". Я до того, що якщо ти не будеш воювати за свою країну — тобі доведеться воювати за чужу країну. Ось і вся мотивація", — підсумувала вона.
Нагадаємо, на кордоні з Польщею українські прикордонники затримали три фальшиві пари. Таким чином чоловіки намагаються втекти за кордон.
Також свою думку щодо зниження мобілізаційного віку висловив мер Львова Андрій Садовий. За його словами, у будь-якому випадку потрібно якісно навчати військовозобов'язаних.
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