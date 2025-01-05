Військова розповіла про фронт та мобілізацію — новини України

Ірина Ковальчук. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Ірина Ковальчук, військова Сил безпілотних систем ЗСУ та художниця з костюмів фільму "Конотопська відьма", розповіла Новини.LIVE, як поєднує складну роботу з важливим хоббі, та дала поради чоловікам, які ще не стали на захист країни.

Ірина створювала костюми до українського фільму "Конотопська відьма" і робила це у дорозі чи навіть безпосередньо на бойових позиціях через відеозв’язок. Допомагала їй у цьому її команда та асистенти, приміряючи костюми на акторах. При цьому досить часто з боку Ірини лунали вибухи.

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"На стреси та вибухи на війні не реагує хіба що мертвий. Мене рятує хіба що моя творчість та коханий чоловік, який поруч зі мною там, дві наші собаки, які їздять з нами і підіймають наш бойовий дух. І звісно, це адекватний командир. А ще моє хоббі та моя віддушина. Це те, що мені подобається робити і тримає мої мізки в адекваті", — розповіла Ірина.

За її словами, на війні складно всім, попри стать. Проте побратимство та посестринство, яке там є, є водночас досить сильним ком'юніті.

Ірина Ковальчук. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

"Гроші там не мають цінності, там цінно, а чи можу я довірити тобі своє життя? Ось так і визначається людина на фронті. Бо якщо ти можеш довірити людині своє життя, то в принципі ти можеш їй довірити все. Жінки бувають емоційніші, але саме тому, що вони випускають емоції. А чоловіки тримають їх у собі. Але насправді це не залежить від статі, а від типу темпераменту і характеру людини", — додала вона.

На уточнення журналістки видання, як замотивувати більше чоловіків ставати на захист країни, Ірина відповіла таке.

"Коли знаходимо трофейну форму, у кишенях є документи, наприклад із тз "ДНР" чи "ЛНР". Я до того, що якщо ти не будеш воювати за свою країну — тобі доведеться воювати за чужу країну. Ось і вся мотивація", — підсумувала вона.

Нагадаємо, на кордоні з Польщею українські прикордонники затримали три фальшиві пари. Таким чином чоловіки намагаються втекти за кордон.

Також свою думку щодо зниження мобілізаційного віку висловив мер Львова Андрій Садовий. За його словами, у будь-якому випадку потрібно якісно навчати військовозобов'язаних.

