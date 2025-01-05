Военная рассказала о фронте и мобилизации — новости Украины

Ирина Ковальчук. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Ирина Ковальчук, военная Сил беспилотных систем ВСУ и художница по костюмам фильма "Конотопская ведьма", рассказала Новини.LIVE, как объединяет сложную работу с важным хобби, и дала советы мужчинам, еще не вставшим на защиту страны.

Ирина создавала костюмы к украинскому фильму "Конотопская ведьма" и делала это в пути или даже непосредственно на боевых позициях по видеосвязи. Помогала ей в этом ее команда и ассистенты, примеряя костюмы актеров. При этом довольно часто со стороны Ирины раздавались взрывы.

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"На стрессы и взрывы на войне не реагирует разве что мертвый. Меня спасает разве что мое творчество и любимый мужчина, который рядом со мной там, две наши собаки, которые ездят с нами и поднимают наш боевой дух. И, конечно, это адекватный командир. А еще мое хобби и моя отдушина. Это то, что мне нравится делать и держит мои мозги в адеквате", — рассказала Ирина.

По ее словам, на войне сложно всем, несмотря на пол. Однако побратимство и посестринство, которое там есть, является довольно сильным комьюнити.

Ирина Ковальчук. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

"Деньги там не имеют ценности, там ценно, а могу ли я доверить тебе свою жизнь? Вот так и определяется человек на фронте. Ведь если ты можешь доверить человеку свою жизнь, то в принципе ты можешь ему доверить все. Женщины бывают более эмоциональны, но именно потому, что они выпускают эмоции. А мужчины держат их в себе. Но на самом деле это не зависит от пола, а от типа темперамента и характера человека", — добавила она.

На уточнение журналистки издания, как мотивировать больше мужчин на защиту страны, Ирина ответила следующее.

"Когда находим трофейную форму, в карманах есть документы, например, из т.н. "ДНР" или "ЛНР". Я к тому, что если ты не будешь воевать за свою страну — тебе придется воевать за чужую страну. Вот и вся мотивация", — подытожила она.

Напомним, на границе с Польшей украинские пограничники задержали три фальшивые пары. Таким образом мужчины пытаются скрыться за границу.

Также свое мнение по поводу снижения мобилизационного возраста высказал мэр Львова Андрей Садовый. По его словам, в любом случае нужно качественно учить военнообязанных.