Боєць у СЗЧ побив підлітка — яке покарання обрав для військового судБоєць у СЗЧ побив підлітка — яке покарання обрав для військового суд

Військовослужбовець. Фото ілюстративне: depositphotos.com

На Кіровоградщині військовий під час перебування у СЗЧ ударив неповнолітнього хлопця. Потерпілий зазнав легких тілесних ушкоджень.

Про це йдеться у вироку, який Знам'янський міськрайонний суд ухвалив у понеділок, 28 квітня.

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Деталі справи

До лав захисників України фігурант долучився 6 жовтня минулого року, однак 7 березня він перебував поза межами військової частини, тому що самовільно її залишив. Біля будинку чоловік побачив знайомого підлітка та поконфліктував із ним. Під час сварки старший з учасників конфлікту вдарив молодшого дерев'яною палицею по потилиці. Хлопець зазнав закритої черепно-мозкової травми: струсу головного мозку та гематоми на голові. У подальшому він перебував на лікуванні в дитячому медзакладі Олександрії.

Рішення суду

Військовослужбовець повністю визнав свою провину. Справу розглянули у спрощеному порядку. Підсудного та його адвоката на судовому засіданні не було. За вчинене порушник має сплатити 850 гривень штрафу. Матеріалів щодо цього бійця за вчинення ним СЗЧ у реєстрі немає, але якщо військовий залишає службу менш ніж на три доби, провадження не відкривають.

Рішення суду впродовж 30 днів від дня проголошення можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Черкасах винесли вирок чоловіку, який ухилився від призову. Військовозобов'язаний заявив, що не може служити, оскільки має проблеми із зором.

Раніше ми повідомляли, що житель Житомирщини двічі отримував повістки, однак ухилявся від військового призову. Порушник не схотів служити навіть у тиловій частині.