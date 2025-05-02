Боец в СОЧ избил подростка — какое наказание избрал для военного судБоец в СЗЧ избил подростка - какое наказание избрал для военного суд

Военнослужащий. Фото иллюстративное: depositphotos.com

На Кировоградщине военный во время пребывания в СОЧ ударил несовершеннолетнего парня. Пострадавший получил легкие телесные повреждения.

Об этом говорится в приговоре, который Знаменский горрайонный суд принял в понедельник, 28 апреля.

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Детали дела

К рядам защитников Украины фигурант присоединился 6 октября прошлого года, однако 7 марта он находился за пределами воинской части, потому что самовольно ее оставил. Возле дома мужчина увидел знакомого подростка и поконфликтовал с ним. Во время ссоры старший из участников конфликта ударил младшего деревянной палкой по затылку. Парень получил закрытую черепно-мозговую травму: сотрясение головного мозга и гематомы на голове. В дальнейшем он находился на лечении в детском медучреждении Александрии.

Решение суда

Военнослужащий полностью признал свою вину. Дело рассмотрели в упрощенном порядке. Подсудимого и его адвоката на судебном заседании не было. За совершенное нарушитель должен заплатить 850 гривен штрафа. Материалов относительно этого бойца за совершение им СОЧ в реестре нет, но если военный покидает службу менее чем на трое суток, производство не открывают.

Решение суда в течение 30 дней со дня провозглашения можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Черкассах вынесли приговор мужчине, который уклонился от призыва. Военнообязанный заявил, что не может служить, поскольку имеет проблемы со зрением.

Ранее мы сообщали, что житель Житомирщины дважды получал повестки, однако уклонялся от военного призыва. Нарушитель не захотел служить даже в тыловой части.