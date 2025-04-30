На Житомирщині чоловік відмовився служити — що вирішив суд

Суддівський молоток. Ілюстративне фото: freepik

У Житомирській області чоловік отримав дві повістки та пропозицію служити у тиловій частині, але він ухилився від мобілізації. Йому загрожує тюремний термін.

Про це йдеться у вироку суду.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

У 2024 році житель Житомирської області проходив ВЛК, яка визнала його обмежено придатним для військової служби. У квітні та липні він отримав дві повістки, але попри те, що він служив би у тилових частинах, чоловік категорично відмовився від мобілізації.

Рішення суду

Під час засідання суду чоловік не визнав своєї провини. Він розповідав, що першу повістку йому не вручали, а дійсно відмовився від другої, оскільки в нього "проблеми зі здоров'ям".

Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області, розглянувши матеріали справи, визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації та призначив йому три роки позбавленні волі.

Нагадаємо, у Харкові військовий відмовився виконувати наказ. Внаслідок цього відбулося судове засідання, де йому призначили покарання.

Також ми писали, що на Закарпатті військовий продав вибухівку та боєприпаси. Він отримав штрафи та умовний термін.