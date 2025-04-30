На Житомирщине мужчина отказался служить — что решил суд

Судейский молоток. Иллюстративное фото: freepik

В Житомирской области мужчина получил две повестки и предложение служить в тыловой части, но он уклонился от мобилизации. Ему грозит тюремный срок.

Об этом говорится в приговоре суда.

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Детали дела

В 2024 году житель Житомирской области проходил ВВК, которая признала его ограниченно годным для военной службы. В апреле и июле он получил две повестки, но несмотря на то, что он служил бы в тыловых частях, мужчина категорически отказался от мобилизации.

Решение суда

Во время заседания суда мужчина не признал своей вины. Он рассказывал, что первую повестку ему не вручали, а действительно отказался от второй, поскольку у него "проблемы со здоровьем".

Бердичевский горрайонный суд Житомирской области, рассмотрев материалы дела, признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации и назначил ему три года лишения свободы.

Напомним, в Харькове военный отказался выполнять приказ. Вследствие этого состоялось судебное заседание, где ему назначили наказание.

Также мы писали, что на Закарпатье военный продал взрывчатку и боеприпасы. Он получил штрафы и условный срок.