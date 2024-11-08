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Війська РФ активізувалися на Курщині — ЗМІ пояснили причину

8 листопада 2024 15:10
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Війська РФ та КНДР почали наступ у Курській області
Російські загарбники. Фото ілюстративне: АрміяІнформ
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Російські війська вирішили відвоювати якомога більше території до того моменту, поки обраний президентом Сполучених Штатів Дональд Трамп запропонує заморозити війну Росії проти України. Зокрема, в цій операції беруть участь північнокорейські військові.

Про це пише Forbes у п'ятницю, 8 листопада.

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Видання повідомляє, що 810-та бригада морської піхоти РФ і війська КНДР атакували позиції ЗСУ в Курській області із застосуванням щонайменше 14 бронетранспортерів. Десять з них були або знищені, або кинуті напризволяще.

"У 17-тонну машину може втиснутися до 10 військовослужбовців, а це означає, що 810-та морська піхотна бригада могла втратити загалом 140 осіб, хоча, ймовірно, принаймні кілька з них змогли врятуватися з палаючих БТРів", — пише видання.

Зазначається, що хоча це була кривава поразка для росіян, немає причин сподіватися, що вони припинять спроби наступати далі.

Яким є план Трампа

Якщо план Трампа дійсно спрацює, то Росія фактично здасть 435 квадратних кілометрів своєї території в обмін на приблизно 20% України.

"Президент Росії Володимир Путін може дати добро на цей, здавалося б, вигідний обмін", — йдеться в статті.

Forbes зазначає, що Кремль може зазнати великих втрат, намагаючись ліквідувати Курський виступ.

"Цей компроміс — ліквідація виступу в обмін на сотні або навіть тисячі життів — може бути вартісним для російських лідерів, але лише якщо існує реальна перспектива втілення мирного плану Трампа в життя", — йдеться в матеріалі.

Наразі подробиць про мирний план Трампа не відомо і рано прогнозувати, на що можуть сподіватися сторони.

На думку журналістів, основна проблема полягає в тому, що Трамп вимагає створення демілітаризованої зони вздовж 800-мильної лінії фронту. При цьому він не пропонує жодних конкретних кроків, які втілити ці наміри на практиці.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що вірить намірам Дональда Трампа стосовно швидкого припинення війни. Але він пояснив, що так не вийде, бо це понесе за собою втрати.

Раніше Новини.LIVE писали, що адміністрація Джо Байдена хоче терміново відправити 6 млдр доларів решти військової допомоги Україні. Але пакет, найімовірніше, не встигне доїхати до інавгурації Трампа.

Україна Дональд Трамп Курська область війна в Україні КНДР Росія

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