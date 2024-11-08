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Войска РФ активизировались на Курщине — СМИ объяснили причину

8 ноября 2024 15:10
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Войска РФ и КНДР начали наступление в Курской области
Российские захватчики. Фото иллюстративное: АрміяІнформ
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Российские войска решили отвоевать как можно больше территории до того момента, пока избранный президентом Соединенных Штатов Дональд Трамп предложит заморозить войну России против Украины. В частности, в этой операции принимают участие северокорейские военные.

Об этом пишет Forbes в пятницу, 8 ноября.

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Наступление захватчиков в Курской области

Издание сообщает, что 810-я бригада морской пехоты РФ и войска КНДР атаковали позиции ВСУ в Курской области с применением не менее 14 бронетранспортеров. Десять из них были либо уничтожены, либо брошены на произвол судьбы.

"В 17-тонную машину может втиснуться до 10 военнослужащих, а это значит, что 810-я морская пехотная бригада могла потерять в общей сложности 140 человек, хотя, вероятно, по крайней мере, несколько из них смогли спастись из горящих БТРов", — пишет издание.

Отмечается, что, хотя это было кровавое поражение для россиян, нет причин надеяться, что они прекратят попытки наступать дальше.

Каков план Трампа

Если план Трампа действительно сработает, Россия фактически сдаст 435 квадратных километров своей территории в обмен на примерно 20% Украины.

"Президент России Владимир Путин может дать добро на этот, казалось бы, выгодный обмен", — говорится в статье.

Forbes отмечает, что Кремль может понести большие потери, пытаясь ликвидировать Курское выступление.

"Этот компромисс — ликвидация выступления в обмен на сотни или даже тысячи жизней — может стоить российских лидеров, но только если существует реальная перспектива воплощения мирного плана Трампа в жизнь", — говорится в материале.

Пока подробностей о мирном плане Трампа неизвестно и рано прогнозировать, на что могут надеяться стороны.

По мнению журналистов, основная проблема состоит в том, что Трамп требует создания демилитаризованной зоны вдоль 800-мильной линии фронта. При этом он не предлагает никаких конкретных шагов, которые будут воплощать эти намерения на практике.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит намерениям Дональда Трампа по поводу быстрого прекращения войны. Но он объяснил, что так не получится, потому что это понесет за собой потери.

Ранее Новини.LIVE писали, что администрация Джо Байдена хочет срочно отправить 6 млрд долларов остальной военной помощи Украине. Но пакет, вероятнее всего, не успеет доехать до инаугурации Трампа.

Украина Дональд Трамп Курская область война в Украине КНДР Россия

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