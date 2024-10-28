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Війна вплинула на харчування українців — що змінилося

28 жовтня 2024 23:10
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Українці стали більше пити та менше їсти — результати дослідження
Люди гуляють вулицею. Фото: Новини.LIVE
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

За час повномасштабної війни українці стали менше їсти і більше пити. 49% українців визнали, що їхні харчові звички суттєво змінилися.

Про це йдеться в досліджені Gradus Research.

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Зміни в харчових звичках українців

Як показує дослідження, основними факторами, які вплинули на ці зміни, стали:

  • 61% опитаних зазначили підвищення цін на продукти, що змусило їх переглянути раціон;
  • 44% вказали на зменшення доходу, яке обмежує можливості для купівлі необхідних продуктів;
  • 39% пережили психологічний стрес та емоційне виснаження, що також вплинуло на їхній стиль життя і звички у харчуванні.

Також дослідження виявило зростання споживання алкоголю серед населення. Кожен п’ятий українець (19%) визнав, що за цей час почав пити більше.

Результат досліджень. Фото: Gradus Research
Результат досліджень. Фото: Gradus Research

Раніше Центр Разумкова повідомив, що кількість українців, які вважають, що переговори з Росією — "це дієвий спосіб досягнення миру, яким слід скористатися вже зараз", значно зросла.

Нагадаємо, медики розповіли, що варто додати до свого раціону всім чоловікам, щоб покращити якість сперматозоїдів і відчути справжнє щастя від батьківства, якщо таке планується.

Україна харчування українці війна в Україні опитування

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