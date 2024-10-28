Украинцы стали больше пить и меньше есть — результаты исследования

Люди гуляют по улице. Фото: Новини.LIVE

За время полномасштабной войны украинцы стали меньше есть и больше пить. 49% украинцев признали, что их пищевые привычки существенно изменились.

Об этом говорится в исследовании Gradus Research.

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Изменения в пищевых привычках украинцев

Как показывает исследование, основными факторами, повлиявшими на эти изменения, стали:

61% опрошенных отметили повышение цен на продукты, что вынудило их пересмотреть рацион;

44% указали на уменьшение дохода, ограничивающее возможности для покупки необходимых продуктов;

39% пережили психологический стресс и эмоциональное истощение, что также повлияло на их образ жизни и привычки в питании.

Также исследование выявило рост потребления алкоголя среди населения. Каждый пятый украинец (19%) признал, что за это время начал пить больше.

Результаты исследований. Фото: Gradus Research

Ранее Центр Разумкова сообщил, что количество украинцев, считающих, что переговоры с Россией — "это действенный способ достижения мира, которым следует воспользоваться уже сейчас", значительно возросло.

Напомним, медики рассказали, что стоит добавить в рацион всех мужчин, чтобы улучшить качество сперматозоидов и испытать истинное счастье от отцовства, если такое планируется.