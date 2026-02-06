До 2050 року світ буде воювати — прогноз економіста Олексія Куща

Економіст Олексій Кущ. Фото: Кадр з інтерв'ю

Людство вступає в епоху тривалої системної війни між США та Китаєм, яка триватиме щонайменше наступні три десятиліття. Замість прямого зіткнення супердержав світ охоплять численні локальні конфлікти у різних регіонах.

Такий прогноз озвучив фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ в інтерв'ю Новини.LIVE.

Чому нове протистояння не схоже на Холодну війну

Китай уже почав активну гру, вважає Кущ. Пекін просуває власну ідеологічну модель "спільної долі людства", а це прямий виклик західному світогляду. Експерт вважає, що ми спостерігаємо початок нової світ-системної війни.

На нас чекають проксі-війни. Вони спалахуватимуть у різних точках світу. Пекін та Вашингтон змагатимуться за вплив на інших континентах.

Нинішня ситуація унікальна, зазначив експерт. Вона кардинально відрізняється від радянсько-американського протистояння минулого століття.

"США вже не мають тієї абсолютної потужності, яка була у них до 1991 року. Водночас Китай ще не досяг такого рівня глобального контролю, який мав СРСР. Радянський Союз мав колосальний вплив на десятки країн у різних частинах світу. Пекін діє обережніше, але впевнено розширює свою орбіту", — сказав експерт.

Скільки триватимуть конфлікти у світі

Епоха потрясінь триватиме довго, вважає аналітик. Олексій Кущ прогнозує тридцять років глобальної нестабільності. Лише після 2050 року світова система зможе знайти нову рівновагу.

Світ може повернутися до біполярної моделі або знову з’явиться один одноосібний лідер. Усе залежить від того, хто з гравців виснажиться першим.

Раніше видання The Telegraph писало, що підхід Трампа до миру створює передумови для чергової агресії з боку РФ.

В свою чергу The New York Times зазначає, що Путін прагне захопити всю територію Донецької області. Це створить йому хорошу позицію для початку нового вторгнення в Україну.