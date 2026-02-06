К 2050 году мир будет воевать — прогноз экономиста Алексея Куща

Экономист Алексей Кущ. Фото: Кадр из интервью

Человечество вступает в эпоху длительной системной войны между США и Китаем, которая продлится как минимум следующие три десятилетия. Вместо прямого столкновения супердержав мир охватят многочисленные локальные конфликты в разных регионах.

Такой прогноз озвучил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ в интервью Новини.LIVE.

Почему новое противостояние не похоже на Холодную войну

Китай уже начал активную игру, считает Кущ. Пекин продвигает собственную идеологическую модель "общей судьбы человечества", а это прямой вызов западному мировоззрению. Эксперт считает, что мы наблюдаем начало новой мир-системной войны.

Нас ждут прокси-войны. Они будут вспыхивать в разных точках мира. Пекин и Вашингтон будут соревноваться за влияние на других континентах.

Нынешняя ситуация уникальна, отметил эксперт. Она кардинально отличается от советско-американского противостояния прошлого века.

"США уже не имеют той абсолютной мощи, которая была у них до 1991 года. В то же время Китай еще не достиг такого уровня глобального контроля, который имел СССР. Советский Союз имел колоссальное влияние на десятки стран в разных частях света. Пекин действует осторожнее, но уверенно расширяет свою орбиту", — сказал эксперт.

Сколько будут продолжаться конфликты в мире

Эпоха потрясений продлится долго, считает аналитик. Алексей Кущ прогнозирует тридцать лет глобальной нестабильности. Только после 2050 года мировая система сможет найти новое равновесие.

Мир может вернуться к биполярной модели или снова появится один единоличный лидер. Все зависит от того, кто из игроков истощится первым.

Ранее издание The Telegraph писало, что подход Трампа к миру создает предпосылки для очередной агрессии со стороны РФ.

