У Чернігові затримали чоловіка, який вихваляв Росію

Вигукнув підтримку РФ і втік — у Чернігові затримали чоловіка
У Чернігові вранці у четвер, 2 січня, правоохоронці затримали чоловіка, який публічно вихваляв Росію. Він викрикнув слова на підтримку країни-агресора та втік.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
Підтримав РФ у Чернігові
О 9:00 біля меморіальної стели загиблим Героям під час хвилини пам’яті чоловік на самокаті вигукнув слова на підтримку Росії та нецензурні висловлювання в бік присутніх військових, поліцейських й місцевої влади.
Правоохоронці оперативно встановили особу чоловіку та затримали його на одній з вулиць міста. Ним виявився 41-річний мешканець Чернігова, поліція відкрила кримінальне провадження.
Тепер затриманому загрожує до трьох років позбавлення волі, тривають слідчі дії.
Нагадаємо, вчора у Львові на вулиці Валовій пошкодили менору. Правоохоронці встановлюють особу порушника.
Також вночі 1 січня у Львові поліція затримала чоловіків, які влаштували бійку.
Читайте Новини.LIVE!