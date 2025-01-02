У Чернігові затримали чоловіка, який вихваляв Росію

Порушник. Фото: Нацполіція

У Чернігові вранці у четвер, 2 січня, правоохоронці затримали чоловіка, який публічно вихваляв Росію. Він викрикнув слова на підтримку країни-агресора та втік.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

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О 9:00 біля меморіальної стели загиблим Героям під час хвилини пам’яті чоловік на самокаті вигукнув слова на підтримку Росії та нецензурні висловлювання в бік присутніх військових, поліцейських й місцевої влади.

Затримання порушника. Фото: Нацполіція

Правоохоронці оперативно встановили особу чоловіку та затримали його на одній з вулиць міста. Ним виявився 41-річний мешканець Чернігова, поліція відкрила кримінальне провадження.

Затримання порушника. Фото: Нацполіція

Тепер затриманому загрожує до трьох років позбавлення волі, тривають слідчі дії.

Нагадаємо, вчора у Львові на вулиці Валовій пошкодили менору. Правоохоронці встановлюють особу порушника.

Також вночі 1 січня у Львові поліція затримала чоловіків, які влаштували бійку.