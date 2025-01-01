У поліції назвали кількість порушників комендантської години у новорічну ніч

Правоохоронці у Києві. Фото: t.me/gunpKyiv

У новорічну ніч правоохоронці затримали 300 осіб за порушення комендантської години. Їх всіх доставили до відділків.

Про це повідомив заступник начальника департаменту превентивної діяльності Національної поліції Анатолій Серединський в ефірі телемарафону у середу, 1 січня.

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Порушення комендантської години

За словами Серединського, у новорічну ніч правоохоронці отримали близько 35 повідомлень, пов'язаних з новорічними святкуваннями, зокрема про п'яну поведінку та домашні конфлікти.

Крім того, було близько 25 повідомлень про застосування піротехніки, а також одне кримінальне провадження.

Серединський зазначив, що 35 повідомлень про правопорушення — це низька цифра. За його словами, українці підійшли свідомо до святкування Нового року.

"300 чоловік Національною поліцією доставлялися до відділків поліції щодо порушення комендантської години. З ними проводилася профілактична бесіда, а також їх перевіряли на причетність якоїсь диверсійної роботи, однак вона не підтверджувалася. Тому це досить також низька цифра", — зазначив він.

Нагадаємо, 31 грудня у поліції попереджали, що у разі порушення комендантської години людину можуть затримати та доставити до відділку поліції для з’ясування обставин.

Також Кабінет Міністрів України має намір ввести адміністративну відповідальність за порушення комендантської години.