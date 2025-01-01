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Порушення комендантської години на Новий рік — скількох затримали

1 січня 2025 15:49
Аркадій Пастула - Редактор
У поліції назвали кількість порушників комендантської години у новорічну ніч
Правоохоронці у Києві. Фото: t.me/gunpKyiv
Аркадій Пастула - Редактор

У новорічну ніч правоохоронці затримали 300 осіб за порушення комендантської години. Їх всіх доставили до відділків.

Про це повідомив заступник начальника департаменту превентивної діяльності Національної поліції Анатолій Серединський в ефірі телемарафону у середу, 1 січня.

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За словами Серединського, у новорічну ніч правоохоронці отримали близько 35 повідомлень, пов'язаних з новорічними святкуваннями, зокрема про п'яну поведінку та домашні конфлікти.

Крім того, було близько 25 повідомлень про застосування піротехніки, а також одне кримінальне провадження.

Серединський зазначив, що 35 повідомлень про правопорушення — це низька цифра. За його словами, українці підійшли свідомо до святкування Нового року.

"300 чоловік Національною поліцією доставлялися до відділків поліції щодо порушення комендантської години. З ними проводилася профілактична бесіда, а також їх перевіряли на причетність якоїсь диверсійної роботи, однак вона не підтверджувалася. Тому це досить також низька цифра", — зазначив він.

Нагадаємо, 31 грудня у поліції попереджали, що у разі порушення комендантської години людину можуть затримати та доставити до відділку поліції для з’ясування обставин. 

Також Кабінет Міністрів України має намір ввести адміністративну відповідальність за порушення комендантської години.

свята поліція комендантська година Новий рік Новий рік 2025

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