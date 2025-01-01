В полиции назвали количество нарушителей комендантского часа в новогоднюю ночь

Нарушение комендантского часа на Новый год — скольких задержали
В новогоднюю ночь правоохранители задержали 300 человек за нарушение комендантского часа. Их всех доставили в участки.
Об этом сообщил заместитель начальника департамента превентивной деятельности Национальной полиции Анатолий Серединский в эфире телемарафона в среду, 1 января.
Нарушение комендантского часа
По словам Серединского, в новогоднюю ночь правоохранители получили около 35 сообщений, связанных с новогодними празднованиями, в частности о пьяном поведении и домашних конфликтах.
Кроме того, было около 25 сообщений о применении пиротехники, а также одно уголовное производство.
Серединский отметил, что 35 сообщений о правонарушениях — это низкая цифра. По его словам, украинцы подошли сознательно к празднованию Нового года.
"300 человек Национальной полицией доставлялись в отделения полиции по поводу нарушения комендантского часа. С ними проводилась профилактическая беседа, а также их проверяли на причастность какой-то диверсионной работы, однако она не подтверждалась. Поэтому это достаточно также низкая цифра", — отметил он.
Напомним, 31 декабря в полиции предупреждали, что в случае нарушения комендантского часа человека могут задержать и доставить в отделение полиции для выяснения обстоятельств.
Также Кабинет Министров Украины намерен ввести административную ответственность за нарушение комендантского часа.
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