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Нарушение комендантского часа на Новый год — скольких задержали

1 января 2025 15:49
Аркадий Пастула - Редактор
В полиции назвали количество нарушителей комендантского часа в новогоднюю ночь
Правоохранители в Киеве. Фото: t.me/gunpKyiv
Аркадий Пастула - Редактор

В новогоднюю ночь правоохранители задержали 300 человек за нарушение комендантского часа. Их всех доставили в участки.

Об этом сообщил заместитель начальника департамента превентивной деятельности Национальной полиции Анатолий Серединский в эфире телемарафона в среду, 1 января.

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Нарушение комендантского часа

По словам Серединского, в новогоднюю ночь правоохранители получили около 35 сообщений, связанных с новогодними празднованиями, в частности о пьяном поведении и домашних конфликтах.

Кроме того, было около 25 сообщений о применении пиротехники, а также одно уголовное производство.

Серединский отметил, что 35 сообщений о правонарушениях — это низкая цифра. По его словам, украинцы подошли сознательно к празднованию Нового года.

"300 человек Национальной полицией доставлялись в отделения полиции по поводу нарушения комендантского часа. С ними проводилась профилактическая беседа, а также их проверяли на причастность какой-то диверсионной работы, однако она не подтверждалась. Поэтому это достаточно также низкая цифра", — отметил он.

Напомним, 31 декабря в полиции предупреждали, что в случае нарушения комендантского часа человека могут задержать и доставить в отделение полиции для выяснения обстоятельств.

Также Кабинет Министров Украины намерен ввести административную ответственность за нарушение комендантского часа.

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