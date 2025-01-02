В Чернигове задержали мужчину, который восхвалял Россию

Выкрикнул поддержку РФ и убежал — в Чернигове задержали мужчину
В Чернигове утром в четверг, 2 января, правоохранители задержали мужчину, который публично восхвалял Россию. Он выкрикнул слова в поддержку страны-агрессора и убежал.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
Поддержал РФ в Чернигове
В 9:00 возле мемориальной стелы погибшим Героям во время минуты памяти мужчина на самокате выкрикнул слова в поддержку России и нецензурные высказывания в сторону присутствующих военных, полицейских и местных властей.
Правоохранители оперативно установили личность мужчине и задержали его на одной из улиц города. Им оказался 41-летний житель Чернигова, полиция открыла уголовное производство.
Теперь задержанному грозит до трех лет лишения свободы, продолжаются следственные действия.
Напомним, вчера во Львове на улице Валовой повредили менору. Правоохранители устанавливают личность нарушителя.
Также ночью 1 января во Львове полиция задержала мужчин, которые устроили драку.
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