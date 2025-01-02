В Чернигове задержали мужчину, который восхвалял Россию

Нарушитель. Фото: Нацполиция

В Чернигове утром в четверг, 2 января, правоохранители задержали мужчину, который публично восхвалял Россию. Он выкрикнул слова в поддержку страны-агрессора и убежал.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

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В 9:00 возле мемориальной стелы погибшим Героям во время минуты памяти мужчина на самокате выкрикнул слова в поддержку России и нецензурные высказывания в сторону присутствующих военных, полицейских и местных властей.

Задержание нарушителя. Фото: Нацполиция

Правоохранители оперативно установили личность мужчине и задержали его на одной из улиц города. Им оказался 41-летний житель Чернигова, полиция открыла уголовное производство.

Задержание нарушителя. Фото: Нацполиция

Теперь задержанному грозит до трех лет лишения свободы, продолжаются следственные действия.

Напомним, вчера во Львове на улице Валовой повредили менору. Правоохранители устанавливают личность нарушителя.

Также ночью 1 января во Львове полиция задержала мужчин, которые устроили драку.