Олександр Усик презентує мозаїку Алли Горської у Лондоні — деталі

Відтворену мозаїку Алли Горської покажуть у Лондоні
14 липня на Трафальгарській площі в Лондоні чемпіон світу з боксу Олександр Усик представить відтворену мозаїку "Боривітер". Оригінальний твір, який художниця Алла Горська з колегами створила у Маріуполі, був пошкоджений під час повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.
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Олександр Усик презентує мозаїку "Боривітер" у Великій Британії
Світове турне "Боривітра" організували український маркетплейс ROZETKA спільно з Фундацією Олександра Усика, громадською організацією UKRAINE WOW та за підтримки Міністерства закордонних справ України.
Лондонська презентація стане першим публічним заходом Усика напередодні його бою проти Денієла Дюбуа.
Українська художниця Алла Горська разом з командою створила мозаїку "Боривітер" у 1967 році. Стела була знаковим місцем у Маріуполі. Через три роки після відкриття Аллу Горську вбили радянські спецслужби. У 2022 році під час облоги міста панно зазнало серйозних пошкоджень.
Мозаїку цьогоріч відтворили та представили у Києві. Над проєктом працювали 15 митців і дослідників, серед яких Анастасія Лелюк, Оля Чикало, Інга Леві, Тамара Турлюн та інші. Проєкт очолили Олена Зарецька, онука Алли Горської, та культурна менеджерка Настя Іщенко.
Панно зібрали з понад 700 кг матеріалів з різних куточків світу: смальту, плитки, металевих пластин і навіть алюмінієвих ложок.
Також у межах проєкту створили другу копію "Боривітра". Її розділили на 1250 фрагментів, які могли придбати усі охочі. Частинки історії розкупили за добу, що дозволило зібрати понад 4 мільйони гривень. Кошти спрямували на реставрацію єдиної київської мозаїки Алли Горської — "Вітер", а також на організацію світового турне.
Нагадаємо, ми розповідали про драматичне життя та репресовану смерть української художниці Алли Горської. Нещодавно пішов у засвіти український композитор Ігор Поклад.
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