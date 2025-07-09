Олександр Усик презентує мозаїку Алли Горської у Лондоні — деталі

Презентація мозаїки Алли Горської у Києві. Фото: Ukraine Wow

14 липня на Трафальгарській площі в Лондоні чемпіон світу з боксу Олександр Усик представить відтворену мозаїку "Боривітер". Оригінальний твір, який художниця Алла Горська з колегами створила у Маріуполі, був пошкоджений під час повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

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Олександр Усик презентує мозаїку "Боривітер" у Великій Британії

Світове турне "Боривітра" організували український маркетплейс ROZETKA спільно з Фундацією Олександра Усика, громадською організацією UKRAINE WOW та за підтримки Міністерства закордонних справ України.

Лондонська презентація стане першим публічним заходом Усика напередодні його бою проти Денієла Дюбуа.

Олександр Усик. Фото: Usyk Foundation

Українська художниця Алла Горська разом з командою створила мозаїку "Боривітер" у 1967 році. Стела була знаковим місцем у Маріуполі. Через три роки після відкриття Аллу Горську вбили радянські спецслужби. У 2022 році під час облоги міста панно зазнало серйозних пошкоджень.

Мозаїку цьогоріч відтворили та представили у Києві. Над проєктом працювали 15 митців і дослідників, серед яких Анастасія Лелюк, Оля Чикало, Інга Леві, Тамара Турлюн та інші. Проєкт очолили Олена Зарецька, онука Алли Горської, та культурна менеджерка Настя Іщенко.

Панно зібрали з понад 700 кг матеріалів з різних куточків світу: смальту, плитки, металевих пластин і навіть алюмінієвих ложок.

Відтворена мозаїка "Боривітер". Фото: Ukraine Wow

Також у межах проєкту створили другу копію "Боривітра". Її розділили на 1250 фрагментів, які могли придбати усі охочі. Частинки історії розкупили за добу, що дозволило зібрати понад 4 мільйони гривень. Кошти спрямували на реставрацію єдиної київської мозаїки Алли Горської — "Вітер", а також на організацію світового турне.

Фрагмент відтвореної мозаїки "Боривітер" Алли Горської. Фото: Ukraine Wow

Нагадаємо, ми розповідали про драматичне життя та репресовану смерть української художниці Алли Горської. Нещодавно пішов у засвіти український композитор Ігор Поклад.