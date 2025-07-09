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Главная Новости дня Воссозданную мозаику Аллы Горской покажут в Лондоне

Воссозданную мозаику Аллы Горской покажут в Лондоне

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 17:40
Александр Усик презентует мозаику Аллы Горской в Лондоне — детали
Презентация мозаики Аллы Горской в Киеве. Фото: Ukraine Wow

14 июля на Трафальгарской площади в Лондоне чемпион мира по боксу Александр Усик представит воссозданную мозаику "Боривітер". Оригинальное произведение, которое художница Алла Горская с коллегами создала в Мариуполе, было повреждено во время полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Новини.LIVE рассказывают детали.

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Александр Усик презентует мозаику "Боривітер" в Великобритании

Мировое турне "Боривітра" организовали украинский маркетплейс ROZETKA совместно с Фондом Александра Усика, общественной организацией UKRAINE WOW и при поддержке Министерства иностранных дел Украины.

Лондонская презентация станет первым публичным мероприятием Усика накануне его боя против Дэниела Дюбуа. 

Олександр Усик
Украинский боксер Александр Усик. Фото: Usyk Foundation

Украинская художница Алла Горская вместе с командой создала мозаику "Боривітер" в 1967 году. Стела была знаковым местом в Мариуполе. Через три года после открытия Аллу Горскую убили советские спецслужбы. В 2022 году во время осады города панно получило серьезные повреждения.

Мозаику в этом году воссоздали и представили в Киеве. Над проектом работали 15 художников и исследователей, среди которых Анастасия Лелюк, Оля Чикало, Инга Леви, Тамара Турлюн и другие. Проект возглавили Елена Зарецкая, внучка Аллы Горской, и культурный менеджер Настя Ищенко.

Панно собрали из более 700 кг материалов из разных уголков мира: смальты, плитки, металлических пластин и даже алюминиевых ложек.

Відтворена мозаїка Алли Горської, Київ
Воссозданная мозаика "Боривітер". Фото: Ukraine Wow

Также в рамках проекта создали вторую копию "Боривітра". Ее разделили на 1250 фрагментов, которые могли приобрести все желающие. Частицы истории раскупили за сутки, что позволило собрать более 4 миллионов гривен. Средства направили на реставрацию единственной киевской мозаики Аллы Горской — "Вітер", а также на организацию мирового турне.

Мозаїка "Боривітер"
Фрагмент воссозданной мозаики "Боривітер" Аллы Горской. Фото: Ukraine Wow

Напомним, мы рассказывали о драматической жизни и репрессированной смерти украинской художницы Аллы Горской. Недавно ушел в мир иной украинский композитор Игорь Поклад.

война Мариуполь Александр Усик художники Лондон
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
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