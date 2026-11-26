Затримання підозрюваних. Фото ілюстративне: chrn.gp.gov.ua

У Чернівецькій області правоохоронці викрили незаконні способи отримання позитивних результатів навчання без відвідування занять. За даними слідства, за окрему плату можна було не лише закрити академічну заборгованість, а й вступити до коледжу з перспективою отримання відстрочки від мобілізації.

Про це повідомили в Чернівецькій окружній прокуратурі, інформує Новини.LIVE.

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Як працювали незаконні схеми в коледжі

Підозри в одержанні неправомірної вигоди за вплив на рішення працівників навчального закладу, поєднаному з вимаганням, отримали 36-річний студент і викладачка лісотехнічного коледжу. Їм інкримінують правопорушення за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

Затриманий підозрюваний. Фото: Чернівецька обласна прокуратура

За матеріалами слідства, студент запропонував 27-річному чоловікові за 600 доларів допомогти зі вступом до закладу. За це він обіцяв вплинути на посадовців коледжу, а подальше навчання мало дати можливість отримати відстрочку від мобілізації. Чоловік передав гроші та був зарахований.

Гроші, які отримали затримані. Фото: Чернівецька обласна прокуратура

Однак після першого семестру, у листопаді 2026 року, студент зажадав від нього ще 8 тисяч гривень. За цю суму він обіцяв владнати питання з академічною заборгованістю та забезпечити успішне складання сесії без відвідування занять. Гроші підозрюваний отримав.

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Скільки коштували позитивні оцінки

Окремо правоохоронці встановили, що викладачка коледжу також отримувала гроші за успішне складання іспитів. У червні та листопаді 2026 року троє студентів заплатили їй по 6 тисяч гривень кожен.

За ці кошти вона обіцяла домовитися з іншими викладачами та завідувачами відділень, щоб ті виставили позитивні оцінки попри пропущені заняття. Жінку затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Затримана викладачка. Фото: Чернівецька обласна прокуратура

За інкримінованою статтею підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі.

Крім того, правоохоронці перевіряють обставини вступу та фактичного навчання ще понад 400 студентів цього коледжу віком від 25 до 60 років.

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