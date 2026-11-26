Задержание подозреваемых. Фото иллюстративное: chrn.gp.gov.ua

В Черновицкой области правоохранители раскрыли незаконные способы получения положительных результатов обучения без посещения занятий. По данным следствия, за отдельную плату можно было не только погасить академическую задолженность, но и поступить в колледж с перспективой получения отсрочки от мобилизации.

Об этом сообщили в Черновицкой окружной прокуратуре, информирует Новини.LIVE.

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Как действовали незаконные схемы в колледже

Подозрения в получении неправомерной выгоды за влияние на решения сотрудников учебного заведения, сопряженное с вымогательством, получили 36-летний студент и преподавательница лесотехнического колледжа. Им инкриминируется правонарушение по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.

Задержан подозреваемый. Фото: Черновицкая областная прокуратура

По материалам следствия, студент предложил 27-летнему мужчине за 600 долларов помочь с поступлением в учебное заведение. За это он обещал повлиять на должностных лиц колледжа, а дальнейшее обучение должно было дать возможность получить отсрочку от мобилизации. Мужчина передал деньги и был зачислен.

Деньги, полученные задержанными. Фото: Черновицкая областная прокуратура

Однако после первого семестра, в ноябре 2026 года, студент потребовал от него ещё 8 тысяч гривен. За эту сумму он обещал уладить вопрос с академической задолженностью и обеспечить успешную сдачу сессии без посещения занятий. Деньги подозреваемый получил.

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Сколько стоили положительные оценки

Кроме того, правоохранители установили, что преподавательница колледжа также получала деньги за успешную сдачу экзаменов. В июне и ноябре 2026 года трое студентов заплатили ей по 6 тысяч гривен каждый.

За эти средства она обещала договориться с другими преподавателями и заведующими отделениями, чтобы те выставили положительные оценки, несмотря на пропущенные занятия. Женщину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Задержанная преподавательница. Фото: Черновицкая областная прокуратура

По инкриминируемой статье подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

Кроме того, правоохранители проверяют обстоятельства поступления и фактического обучения ещё более 400 студентов этого колледжа в возрасте от 25 до 60 лет.

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