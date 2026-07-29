Відставка уряду була ширмою: Федоров зробив гучну заяву про своє звільнення

Михайло Федоров. Фото: УП

Карина Приходько Редактор

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що справжні причини його звільнення можуть бути пов'язані не з офіційними поясненнями, а з реформами у сфері оборонних закупівель. За його словами, перебудова процесів у міністерстві зачепила інтереси впливових груп, що спричинило масштабний тиск на нього та його команду.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Михайло Федоров заявив в інтерв'ю "Українській правді".

Причина звільнення Михайла Федорова

Федоров наголосив, що не хоче розголошувати зміст особистих розмов із президентом Володимиром Зеленським і не має наміру будувати теорії навколо своєї відставки. Водночас ексміністр переконаний, що конфлікт навколо його роботи виник через зміни у системі закупівель та тендерів.

"Причина, яка пов'язана із закупівлями, з тендерами, з тим, що ми почали перебудовувати процеси в цьому напрямку — це викликало велике незадоволення в багатьох людей", — сказав він.

За словами колишнього посадовця, ще з квітня він помітив посилення тиску. Йдеться як про інформаційні кампанії, так і про дії правоохоронних органів щодо людей із його команди.

Він також розповів, що попереджав президента про можливі спроби дискредитувати його через нібито політичні амбіції чи бізнес-інтереси.

"Я наступив на інтереси багатьох людей і компаній. Тут потрібна була підтримка", — зазначив ексміністр.

На його думку, велика кількість негативної інформації, яка надходила до глави держави, могла вплинути на остаточне рішення щодо кадрових змін. Крім того, Федоров припустив, що відставка всього уряду фактично стала способом реалізувати його звільнення. Він заявив, що внаслідок цих змін державна команда втратила кількох сильних управлінців, зокрема Юлію Свириденко.

Ексурядовець підкреслив, що ніколи не тримався за посаду й був готовий залишити її, якби йому відкрито пояснили причини такого рішення.

Також він повідомив, що про своє звільнення дізнався незадовго до засідання парламентської фракції — приблизно за годину до того, як йому повідомили про внесення кандидатури нового міністра.

Як писали Новини.LIVE, у липні Михайло Федоров пішов з посади міністра оборони. Він підбив підсумки своєї роботи та подякував українцям.

Володимир Зеленський пропонував Федорову посаду віцепрем'єра з військових новацій. Президент наголосив, що нова посада має забезпечити ефективну взаємодію між технологічним напрямом, Міністерством оборони та військовим командуванням.

Однак сам посадовець заявив, що відмовляється від усіх посад, крім міністра оборони. За його словами, саме ця посада дає можливість реалізувати розпочаті зміни у сфері оборони та впливати на перебіг війни.