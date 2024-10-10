Повернення українців з Польщі додому — опитування серед поляків

Українці у Польщі. Фото: TVP3

У Польщі провели опитування, чи повинна влада відправляти українських чоловіків додому. Ідею підтримує більша частина респондентів.

Опитування провело CBOS, передає PAP у четвер, 10 жовтня.

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Загалом повернення українських чоловіків додому підтримують 67% поляків, а проти — 22%.

Опитування показало, що виборці лівих сил здебільшого виступають проти такого рішення, тоді як в інших електоральних групах його підтримує більшість. Найвищий рівень підтримки зафіксовано серед прихильників "Конфедерації свободи і незалежності", яку часто пов'язують з антиукраїнськими настроями.

Автори опитування повідомляють, що у вересні цього року 51% поляків висловлювали побоювання, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України, тоді як на початку війни такої думки дотримувалися 77% опитаних.

Нагадаємо, у польському місті Щецині пасажири напали на таксиста з України, ображаючи його та називаючи "ганчіркою".

Раніше у Варшаві українці знову зібралися, щоб нагадати світові про тисячі співвітчизників, які все ще перебувають у російському полоні.