Повернення українців з Польщі додому — опитування серед поляків

Відправка українських чоловіків з Польщі додому — скільки поляків підтримують
У Польщі провели опитування, чи повинна влада відправляти українських чоловіків додому. Ідею підтримує більша частина респондентів.
Опитування провело CBOS, передає PAP у четвер, 10 жовтня.
Відправка українських чоловіків з Польщі
Загалом повернення українських чоловіків додому підтримують 67% поляків, а проти — 22%.
Опитування показало, що виборці лівих сил здебільшого виступають проти такого рішення, тоді як в інших електоральних групах його підтримує більшість. Найвищий рівень підтримки зафіксовано серед прихильників "Конфедерації свободи і незалежності", яку часто пов'язують з антиукраїнськими настроями.
Автори опитування повідомляють, що у вересні цього року 51% поляків висловлювали побоювання, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України, тоді як на початку війни такої думки дотримувалися 77% опитаних.
Нагадаємо, у польському місті Щецині пасажири напали на таксиста з України, ображаючи його та називаючи "ганчіркою".
Раніше у Варшаві українці знову зібралися, щоб нагадати світові про тисячі співвітчизників, які все ще перебувають у російському полоні.
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