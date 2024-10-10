Возвращение украинцев из Польши домой — опрос среди поляков

Отправка украинских мужчин из Польши домой — сколько поляков поддерживают
В Польше провели опрос, должны ли власти отправлять украинских мужчин домой. Идею поддерживает большинство респондентов.
Опрос провел CBOS, передает PAP в четверг, 10 октября.
Отправка украинских мужчин из Польши
В целом возвращение украинских мужчин домой поддерживают 67% поляков, а против — 22%.
Опрос показал, что избиратели левых сил в основном выступают против такого решения, тогда как в других электоральных группах его поддерживает большинство. Самый высокий уровень поддержки зафиксирован среди сторонников "Конфедерации свободы и независимости", которую часто связывают с антиукраинскими настроениями.
Авторы опроса сообщают, что в сентябре этого года 51% поляков выражали опасения, что Россия может применить ядерное оружие против Украины, тогда как в начале войны такого мнения придерживались 77% опрошенных.
Напомним, в польском городе Щецине пассажиры напали на таксиста из Украины, оскорбляя его и называя "тряпкой".
Ранее в Варшаве украинцы снова собрались, чтобы напомнить миру о тысячах соотечественников, которые все еще находятся в плену.
Читайте Новини.LIVE!