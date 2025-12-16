Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Відомо, які українські технології найбільше цікавлять Європу

Відомо, які українські технології найбільше цікавлять Європу

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 17:53
Федірко пояснив, чому Європу цікавлять розробки України щодо БПЛА
Військовий з дроном. Фото: Unmanned Systems Forces of the Armed Forces of Ukraine

Європейські країни проявляють особливий інтерес до українських дронових технологій. Класичні види озброєння, такі як артилерія, снаряди, бронетехніка та амуніція, здебільшого виробляються у самих європейських державах.

Про це повідомив виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко у коментарі кореспондентці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Реклама
Читайте також:

Європа націлена на українські дрони

За словами Федірка, водночас саме українські розробки у сфері безпілотників викликають найбільшу увагу.

"Європу насамперед цікавлять українські дронові технології", — зазначив Федірко.

Експерт підкреслив, що українські інновації у військовій техніці вже зарекомендували себе на полі бою.

"Вони зацікавлені в обміні інформації, в обміні даних. Я дуже сподіваюсь, що до кінця 2026 року ми будемо мати більше 10 кооперацій тільки з Німеччиною", — додав він.

Раніше виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко заявив, що скоро Україна відкриє офіс зброї у німецькому Берліні.

Нагадаємо, що у ГУР заявили о планах впровадження нових технологій для керування бойовими дронами, зокрема надземними, які обмежені через нестачу особового складу. 

А до цього колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес пояснив, як безпілотники змінили характер війни РФ проти України

війна технології дрони війна в Україні безпілотник
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації