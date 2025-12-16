Федірко пояснив, чому Європу цікавлять розробки України щодо БПЛА

Відомо, які українські технології найбільше цікавлять Європу
Європейські країни проявляють особливий інтерес до українських дронових технологій. Класичні види озброєння, такі як артилерія, снаряди, бронетехніка та амуніція, здебільшого виробляються у самих європейських державах.
Про це повідомив виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко у коментарі кореспондентці Новини.LIVE Галині Остаповець.
Європа націлена на українські дрони
За словами Федірка, водночас саме українські розробки у сфері безпілотників викликають найбільшу увагу.
"Європу насамперед цікавлять українські дронові технології", — зазначив Федірко.
Експерт підкреслив, що українські інновації у військовій техніці вже зарекомендували себе на полі бою.
"Вони зацікавлені в обміні інформації, в обміні даних. Я дуже сподіваюсь, що до кінця 2026 року ми будемо мати більше 10 кооперацій тільки з Німеччиною", — додав він.
Раніше виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко заявив, що скоро Україна відкриє офіс зброї у німецькому Берліні.
Нагадаємо, що у ГУР заявили о планах впровадження нових технологій для керування бойовими дронами, зокрема надземними, які обмежені через нестачу особового складу.
А до цього колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес пояснив, як безпілотники змінили характер війни РФ проти України.
