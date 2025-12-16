Федірко пояснив, чому Європу цікавлять розробки України щодо БПЛА

Військовий з дроном. Фото: Unmanned Systems Forces of the Armed Forces of Ukraine

Європейські країни проявляють особливий інтерес до українських дронових технологій. Класичні види озброєння, такі як артилерія, снаряди, бронетехніка та амуніція, здебільшого виробляються у самих європейських державах.

Про це повідомив виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко у коментарі кореспондентці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Реклама

Читайте також:

Європа націлена на українські дрони

За словами Федірка, водночас саме українські розробки у сфері безпілотників викликають найбільшу увагу.

"Європу насамперед цікавлять українські дронові технології", — зазначив Федірко.

Експерт підкреслив, що українські інновації у військовій техніці вже зарекомендували себе на полі бою.

"Вони зацікавлені в обміні інформації, в обміні даних. Я дуже сподіваюсь, що до кінця 2026 року ми будемо мати більше 10 кооперацій тільки з Німеччиною", — додав він.

Раніше виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко заявив, що скоро Україна відкриє офіс зброї у німецькому Берліні.

Нагадаємо, що у ГУР заявили о планах впровадження нових технологій для керування бойовими дронами, зокрема надземними, які обмежені через нестачу особового складу.

А до цього колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес пояснив, як безпілотники змінили характер війни РФ проти України.