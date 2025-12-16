Видео
Известно, какие украинские технологии больше всего интересуют ЕС

Известно, какие украинские технологии больше всего интересуют ЕС

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 17:53
Федирко объяснил, почему Европу интересуют разработки Украины по БПЛА
Военный с дроном. Фото: Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины

Европейские страны проявляют особый интерес к украинским дроновым технологиям. Классические виды вооружения, такие как артиллерия, снаряды, бронетехника и амуниция, в основном производятся в самих европейских государствах.

Об этом сообщил исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко в комментарии корреспонденту Новини.LIVE Галине Остаповец.

Читайте также:

Европа нацелена на украинские дроны

По словам Федирко, в то же время именно украинские разработки в сфере беспилотников вызывают наибольшее внимание.

"Европу прежде всего интересуют украинские дроновые технологии", — отметил Федирко.

Эксперт подчеркнул, что украинские инновации в военной технике уже зарекомендовали себя на поле боя.

"Они заинтересованы в обмене информацией, в обмене данных. Я очень надеюсь, что до конца 2026 года мы будем иметь более 10 коопераций только с Германией", — добавил он.

Ранее исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко заявил, что скоро Украина откроет офис оружия в немецком Берлине.

Напомним, что в ГУР заявили о планах внедрения новых технологий для управления боевыми дронами, в частности надземными, которые ограничены из-за недостатка личного состава.

А до этого бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес объяснил, как беспилотники изменили характер войны РФ против Украины.

война технологии дроны война в Украине беспилотник
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
