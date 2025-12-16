Федирко объяснил, почему Европу интересуют разработки Украины по БПЛА

Известно, какие украинские технологии больше всего интересуют ЕС
Европейские страны проявляют особый интерес к украинским дроновым технологиям. Классические виды вооружения, такие как артиллерия, снаряды, бронетехника и амуниция, в основном производятся в самих европейских государствах.
Об этом сообщил исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко в комментарии корреспонденту Новини.LIVE Галине Остаповец.
Европа нацелена на украинские дроны
По словам Федирко, в то же время именно украинские разработки в сфере беспилотников вызывают наибольшее внимание.
"Европу прежде всего интересуют украинские дроновые технологии", — отметил Федирко.
Эксперт подчеркнул, что украинские инновации в военной технике уже зарекомендовали себя на поле боя.
"Они заинтересованы в обмене информацией, в обмене данных. Я очень надеюсь, что до конца 2026 года мы будем иметь более 10 коопераций только с Германией", — добавил он.
Ранее исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко заявил, что скоро Украина откроет офис оружия в немецком Берлине.
Напомним, что в ГУР заявили о планах внедрения новых технологий для управления боевыми дронами, в частности надземными, которые ограничены из-за недостатка личного состава.
А до этого бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес объяснил, как беспилотники изменили характер войны РФ против Украины.
