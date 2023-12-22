Відомий український телеведучий втік за кордон

Ведучий 24 каналу Олексій Печій. Фото: соцмережі

Екстелеведучий 24 каналу Олексій Печій втік за кордон. Своє рішення залишитися в Європі він прокоментував відсутністю в Україні "горизонтальної комунікації з західним суспільством", запевнивши, що займатиметься "інформаційною боротьбою за Україну".

Про це повідомляє 24 канал.

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Реакція колег ексмедійника

Як повідомляється, медійник отримав акредитацію на Саміт ЄС, який тривав протягом 14-15 грудня. Однак по його завершенню медійник не повернувся до України. За словами гендиректора медіахолдингу "Люкс" Романа Андрейка, колеги Печія не просто шоковані його вчинком.

"Сказати, що я шокований — нічого не сказати! Кажуть "не суди та не будеш осуджений". Час розсудить. А люди, які так любили дивитися і слухати аналітику Олексія, мають це прийняти та ухвалити для себе рішення чи готові вони й надалі йому вірити", — наголосив Роман Андрейко.

Відреагувала на вчинок свого колеги й ведуча 24 Каналу Ірина Узлова. Вона красномовно зазначила, що "ламатися може навіть швейцарський годинник".

Ірина Узлова, ведуча 24 каналу. Джерело: соцмережі

"Позиція і рішення всього однієї людини не віддзеркалює внесок та ідеологію всього колективу, який і думки не має їхати жити та боротися деінде. Часом навіть у швейцарському годиннику може бути зіпсований гвинтик. А життя завжди й кожному виставляє рахунок, за яким доведеться платити. Ми разом, тут, щодня і щомиті для перемоги, до перемоги та після!", — сказала ведуча.

А от як заявив ведучий Арсен Цимбалюк, такі, як Печій мають збагнути, що ані Польща, ані Західна Європа не врятують усіх, якщо впаде Україна.

Арсен Цимбалюк, ведучий 24 каналу. Джерело: соцмережі

"Якщо раптом Україна програє, а такі, як Трамп, Орбан і Путін переможуть, настане кінець усій Європі, всьому цивілізованому світові в сучасному розумінні цього слова. В такому "новому світі" ви можете назавжди забути і про кар'єру, і про достаток і, скоріш за все, навіть свободу. Бо для "нових хазяїв" цього світу ви ніколи не станете своїми, як би не намагались вистрибувати зі штанів. Ви будете для них тими, ким були Кива та Стремоусов", — сказав він.

На рішення колеги відреагував також і Юрій Гаврищак. Він наголосив, що це стало абсолютною несподіванкою для всіх, хто доєднаний до інформаційної боротьби, яка з перших днів повномасштабного вторгнення душила наративи росіян.

Юрій Гаврищак в прямому ефірі. Джерело: скриншот

"Ми не засуджуємо рішення Олексія і не виступаємо в ролі судей, для цього є час і ви, які нам довіряли й довіряєте. Але не поділяємо його позиції. Хлопці та дівчата, яким ми намагаємося допомогти в Авдіївці, під Бахмутом, на лівому березі Дніпра знають", — акцентував медійник.

Нагадаємо, що не так давно українці розлютилися на опубліковані фото з елітного відпочинку в Домінікані одного з працівників ТЦК СП, заявивши про те, що українці "дозволять собі чинити спротив агресії ТЦК СП".

Також раніше за кордон від мобілізації втік член збірної України з вуличної риболовлі Артур Білан.