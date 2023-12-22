Известный украинский телеведущий сбежал за границу

Ведущий 24 канала Алексей Печий. Фото: соцсети

Экс-телеведущий 24 канала Алексей Печий сбежал за границу. Свое решение остаться в Европе, он прокомментировал отсутствием в Украине "горизонтальной коммуникации с западным обществом", заверив, что будет заниматься "информационной борьбой за Украину".

Об этом сообщает 24 канал.

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Реакция коллег экс-медийщика

Как сообщается, медийщик получил аккредитацию на Саммит ЕС, продолжавшийся 14-15 декабря. Однако по его завершению медийщик не вернулся в Украину. По словам гендиректора медиахолдинга "Люкс" Романа Андрейко, коллеги Печия не просто шокированы его поступком.

"Сказать, что я шокирован — ничего не сказать! Говорят "не суди, да не судим будешь". Время рассудит. А люди, которые так любили смотреть и слушать аналитику Алексея, должны это принять и принять для себя решение: готовы ли они и дальше ему верить", — подчеркнул Роман Андрейко.

Отреагировала на поступок своего коллеги и ведущая 24 канала Ирина Узлова. Она красноречиво отметила, что "ломаться могут даже швейцарские часы".

Ирина Узлова, ведущая 24 канала. Источник: соцсети

"Позиция и решение всего одного человека не отражает вклад и идеологию всего коллектива, который и мысли не должен ехать жить и бороться где-нибудь. Иногда даже в швейцарских часах может быть испорчен винтик. А жизнь всегда и каждому выставляет счет, за которым придется платить. Мы вместе, здесь, ежедневно и ежесекундно для победы, до победы и после!", — сказала ведущая.

А вот как заявил ведущий Арсен Цимбалюк, такие как Печий, должны понять, что ни Польша, ни Западная Европа не спасут всех, если падет Украина.

Арсен Цымбалюк, ведущий 24 канала. Источник: соцсети

"Если вдруг Украина проиграет, а такие, как Трамп, Орбан и Путин победят, придет конец всей Европе, всему цивилизованному миру в современном понимании этого слова. В таком "новом мире" вы можете навсегда забыть и о карьере, и о достатке и, скорее всего, даже свободу. Потому что для "новых хозяев" этого мира вы никогда не станете своими, как бы ни пытались выпрыгивать из штанов. Вы будете для них теми, кем были Кива и Стремоусов", — сказал он.

На решение коллеги отреагировал также Юрий Гаврищак. Он подчеркнул, что это стало абсолютной неожиданностью для всех, кто присоединен к информационной борьбе, которая с первых дней полномасштабного вторжения душила нарративы россиян.

Юрий Гаврищак в прямом эфире. Источник: скриншот

"Мы не осуждаем решение Алексея, и не выступаем в роли судей, для этого есть время и вы, которые нам доверяли и доверяете. Но не разделяем его позиции. Ребята, которым мы пытаемся помочь в Авдеевке, под Бахмутом, на левом берегу Днепра знают", — акцентировал медийщик.

Напомним, что недавно украинцы разозлились на опубликованные фото из элитного отдыха в Доминикане одного из работников ТЦК СП, заявив о том, что украинцы "позволят себе сопротивляться агрессии ТЦК СП".

Также раньше за границу от мобилизации сбежал член сборной Украины по уличному рыболовству Артур Білан.