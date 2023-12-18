Українців розлютило фото працівника ТЦК СП, який відпочиває у Домінікані

Працівник Тернопільського ТЦК СП Олег Яцюченко на відпочинку в Домінікані. Фото: соцмережі

Українців не на жарт розлютило фото працівника Тернопільського ТЦК СП, якого застали на елітному відпочинку. Він відпочиває у Домініканській Республіці.

Про це стало відомо у соцмережах.

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"Працівник ТЦК Яцюченко Олег Анатолійович у мережі інстаграм похизувався пікантними фото з пляжів Домініканської республіки. Напевно, для того, щоб за нього могли порадіти усі! А найбільше ті, кого він відправив захищати Україну!", — розповідає PolitHub, опублікувавши як підтвердження фотографії з особистого акаунту чоловіка.

Джерело: соцмережі

Профіль Олега Яцюченка. Джерело: соцмережі

Профіль Олега Яцюченка. Джерело: соцмережі

Також деякі пильні користувачі розкрили відомості щодо самого Яцюченка, згідно з його декларацій. У декларації за 2022 рік він обіймав посаду офіцера відділення рекрутингу та комплектування Тернопільського РТЦК та СП. Проте до кінця 2021 року чоловік перебував на посаді дізнавача сектору дізнання Збаразького відділення поліції №4 Тернопільського РУП ГУНП України в Тернопільській області, про що також стало відомо з декларацій.

Останні декларації Олега Яцюченка. Джерело: Єдиний держреєстр декларацій

Поведінка працівника ТЦК СП українців не на жарт розлютила. Вони пригадали йому, що чимало військовослужбовців не можуть ані відпочити, ані приїхати до родини з лінії фронту. Також вони заявили, що "якщо ТЦК СП собі це дозволяє, то й українці дозволять собі чинити спротив агресії їхнім працівникам".

"Воїни не можуть відпустки взяти рідних побачити, а тут відпочинок за кордоном… Це як називається????? Ви не о***ли там "приближені" в тилу?????", — запитує Майя Дричак.

"Як він виїхав з країни під час воєнного стану? Чому цим питанням не поцікавиться СБУ ?", — цікавиться Валерій Юрик.

"Він відпочиває а хлопці гинуть", — написав Попенко Ігор.

"Ви дограєтесь, до того, що народ винесе вас на вилах", — сказав Степан Кісик.

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Коментарі розлючених українців. Джерело: соцмережі

Нагадаємо, що раніше мер Івано-Франківська Руслан Марцинків запропонував свій варіант мобілізації українців, аби уникнути агресії з боку ТЦК СП. Водночас у Миколаєві в суботу, 16 грудня, співробітники одного з ТЦК СП прийшли до торговельного центру на Херсонському шосе, внаслідок чого озброєні люди перекрили всі входи та виходи з приміщення.