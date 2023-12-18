Украинцев разозлило фото работника ТЦК СП, отдыхающего в Доминикане

Сотрудник Тернопольского ТЦК СП Олег Яцюченко на отдыхе в Доминикане. Фото: соцсети

Украинцев не на шутку разозлило фото работника Тернопольского ТЦК СП, которого застали на элитном отдыхе. Он отдыхает в Доминиканской Республике.

Об этом стало известно в соцсетях.

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"Работник ТЦК Яцюченко Олег Анатольевич в сети Инстаграм похвастался пикантными фото с пляжей Доминиканской республики. Наверное, для того чтобы за него могли порадоваться все! А больше всего те, кого он отправил защищать Украину!", — рассказывает PolitHub, опубликовав в качестве подтверждения фотографии с личного аккаунта мужчины.

Источник: соцсети

Профиль Олега Яцюченко. Источник: соцсети

Профиль Олега Яцюченко. Источник: соцсети

Также некоторые бдительные пользователи раскрыли сведения о самом Яцюченко, согласно его декларациям. В декларации за 2022 год он занимал должность офицера отделения рекрутинга и комплектования Тернопольского РТЦК и СП. Однако до конца 2021 года мужчина занимал должность дознавателя сектора дознания Збаражского отделения полиции №4 Тернопольского РУП ГУНП Украины в Тернопольской области, о чем также стало известно из деклараций.

Последние декларации Олега Яцюченко. Источник: Единый госреестр деклараций

Поведение работника ТЦК СП украинцев не на шутку разозлило. Они вспомнили ему, что многие военнослужащие не могут ни отдохнуть, ни приехать в семью с линии фронта. Также они заявили, что "если ТЦК СП себе это позволяет, то и украинцы позволят себе сопротивляться агрессии их работникам".

"Воины не могут отпуска взять родных увидеть, а здесь отдых за границей… Это как называется????? Вы не о***ли там "приближенные" в тылу?????", — спрашивает Мая Дричак.

"Как он уехал из страны во время военного положения? Почему этим вопросом не поинтересуется СБУ?", — интересуется Валерий Юрик.

"Он отдыхает, а ребята погибают", — написал Попенко Игорь.

"Вы доиграетесь, до того, что народ вынесет вас на вилах", — сказал Степан Кисик.

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Комментарии разъяренных украинцев. Источник: соцсети

Напомним, что ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил свой вариант мобилизации украинцев во избежание агрессии со стороны ТЦК СП. В то же время в Николаеве в субботу, 16 декабря, сотрудники одного из ТЦК СП пришли в торговый центр на Херсонском шоссе, в результате чего вооруженные люди перекрыли все входы и выходы из помещения.