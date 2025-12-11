Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Відмова від пострадянського — як війна вплинула на енергетику

Відмова від пострадянського — як війна вплинула на енергетику

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 06:32
Як після повносштабного вторгнення змінився енергетичний ринок України
Микола Колісник. Фото: Міністерство енергетики України

До початку повномасштабного вторгнення паливний ринок України повністю орієнтувався на пострадянських виробників. Від них же була залежність в інших енергетичних ресурсах, зокрема у природному газі. Повне перелаштування енергетики на нові маршрути відбулося впродовж перших двох зим повномасштабної війни: у 2022–2023 роках.

Про це під заходу Energy Security Dialogue повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник.

Реклама
Читайте також:

Подолання пострадянської залежності у сфері енергетики 

"Якщо ми говоримо про початок військових дій у 2022 році, то це фактично початок активної фази бойових дій, це від'єднання, десинхронізація України від пострадянської системи. Так само, як і паливний ринок. Мазут, вугілля — усе фактично перелаштували на нові рейси", — заявив представник Міненерго. 

За його словами, в умовах війни Україна перелаштувалася на нові маршрути логістики. Йдеться про країни ЄС, адже Чорне море наразі є заблокованим.

Нагадаємо, 9 грудня РФ завдала чергового удару по критичній інфраструктурі Харківщини. У регіоні запровадили аварійні відключення електроенергії.

Раніше Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Головою Ради міністрів Джорджею Мелоні. Домовилися про передачу обладнання для енергетичної інфраструктури.

комунальні послуги електроенергія газ опалення світло
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації