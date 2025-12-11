Як після повносштабного вторгнення змінився енергетичний ринок України

Микола Колісник. Фото: Міністерство енергетики України

До початку повномасштабного вторгнення паливний ринок України повністю орієнтувався на пострадянських виробників. Від них же була залежність в інших енергетичних ресурсах, зокрема у природному газі. Повне перелаштування енергетики на нові маршрути відбулося впродовж перших двох зим повномасштабної війни: у 2022–2023 роках.

Про це під заходу Energy Security Dialogue повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник.

Подолання пострадянської залежності у сфері енергетики

"Якщо ми говоримо про початок військових дій у 2022 році, то це фактично початок активної фази бойових дій, це від'єднання, десинхронізація України від пострадянської системи. Так само, як і паливний ринок. Мазут, вугілля — усе фактично перелаштували на нові рейси", — заявив представник Міненерго.

За його словами, в умовах війни Україна перелаштувалася на нові маршрути логістики. Йдеться про країни ЄС, адже Чорне море наразі є заблокованим.

