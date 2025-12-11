Видео
Україна
Главная Новости дня Отказ от постсоветского — как война повлияла на энергетику

Отказ от постсоветского — как война повлияла на энергетику

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 06:32
Как после полномасштабного вторжения изменился энергетический рынок Украины
Николай Колесник. Фото: Министерство энергетики Украины

До начала полномасштабного вторжения топливный рынок Украины полностью ориентировался на постсоветских производителей. От них же была зависимость в других энергетических ресурсах, в частности в природном газе. Полная перестройка энергетики на новые маршруты произошла в течение первых двух зим полномасштабной войны: в 2022–2023 годах.

Об этом во время мероприятия Energy Security Dialogue сообщил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.

Читайте также:

Преодоление постсоветской зависимости в сфере энергетики

"Если мы говорим о начале военных действий в 2022 году, то это фактически начало активной фазы боевых действий, это отсоединение, десинхронизация Украины от постсоветской системы. Так же, как и топливный рынок. Мазут, уголь — все фактически перестроили на новые рейсы", — заявил представитель Минэнерго.

По его словам, в условиях войны Украина перестроилась на новые маршруты логистики. Речь идет о странах ЕС, ведь Черное море сейчас заблокировано.

Напомним, 9 декабря РФ нанесла очередной удар по критической инфраструктуре Харьковщины. В регионе ввели аварийные отключения электроэнергии.

Ранее Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Председателем Совета министров Джорджей Мелони. Договорились о передаче оборудования для энергетической инфраструктуры.

Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
