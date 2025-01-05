Зеленський пояснив умови для відновлення роботи аеропортів в Україні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що потрібно для відкриття аеропортів. За його словами, йдеться про зупинку війни, сталий мир та системи протиповітряної оборони.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману у неділю, 5 січня.

Читайте також:

Відкриття аеропортів в Україні

Зеленський навів у приклад аеропорт Жешув, що у Польщі. Він має системи протиповітряної оборони Patriot, які забезпечують високий рівень безпеки, оскільки Росія — це ризик. Цей аеропорт приймає вантажі для України.

За його словами, було б нечесно забрати систему ППО з українського міста і поставити її на летовище.

"Люди важливіші, ніж літаки", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що Дональд Трамп може стати першим лідером, який прибуде до України літаком.

Також головний виконавчий директор Supernova Airlines Ярослав Красножон заявив, що відновлення цивільної авіації в Україні під час війни з Росією є надзвичайно складним завданням.