Зеленський пояснив умови для відновлення роботи аеропортів в Україні

Відкриття аеропортів України — Зеленський назвав умови
Президент України Володимир Зеленський пояснив, що потрібно для відкриття аеропортів. За його словами, йдеться про зупинку війни, сталий мир та системи протиповітряної оборони.
Про це глава держави сказав в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману у неділю, 5 січня.
Відкриття аеропортів в Україні
Зеленський навів у приклад аеропорт Жешув, що у Польщі. Він має системи протиповітряної оборони Patriot, які забезпечують високий рівень безпеки, оскільки Росія — це ризик. Цей аеропорт приймає вантажі для України.
За його словами, було б нечесно забрати систему ППО з українського міста і поставити її на летовище.
"Люди важливіші, ніж літаки", — додав Зеленський.
Нагадаємо, Зеленський повідомив, що Дональд Трамп може стати першим лідером, який прибуде до України літаком.
Також головний виконавчий директор Supernova Airlines Ярослав Красножон заявив, що відновлення цивільної авіації в Україні під час війни з Росією є надзвичайно складним завданням.
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