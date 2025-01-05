Зеленский объяснил условия для возобновления работы аэропортов в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что нужно для открытия аэропортов. По его словам, речь идет об остановке войны, устойчивом мире и системах противовоздушной обороны.

Об этом глава государства сказал в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману в воскресенье, 5 января.

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Открытие аэропортов в Украине

Зеленский привел в пример аэропорт Жешув, что в Польше. Он имеет системы противовоздушной обороны Patriot, которые обеспечивают высокий уровень безопасности, поскольку Россия — это риск. Этот аэропорт принимает грузы для Украины.

По его словам, было бы нечестно забрать систему ПВО из украинского города и поставить ее на аэродром.

"Люди важнее, чем самолеты", — добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский сообщил, что Дональд Трамп может стать первым лидером, который прибудет в Украину самолетом.

Также главный исполнительный директор Supernova Airlines Ярослав Красножон заявил, что восстановление гражданской авиации в Украине во время войны с Россией является чрезвычайно сложной задачей.