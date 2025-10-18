Відео
Головна Новини дня Відключення світла знову в кількох регіонах України — що відомо

Відключення світла знову в кількох регіонах України — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 18 жовтня 2025 18:16
Оновлено: 18:26
Екстрені відключення електроенергії у кількох областях України
Ліквідація наслідків обстрілів. Фото: ДТЕК

У кількох регіонах України через напружену ситуацію в енергосистемі запроваджено аварійні відключення світла. У Дніпропетровській та Чернігівській областях знову запроваджено екстрені відключення електроенергії через перевантаження енергосистеми.

Про це повідомили ДТЕК та Укренерго.

Читайте також:
Відключення світла знову в кількох регіонах України — що відомо - фото 1
Допис ДТЕК у Telegram. Фото: скриншот

Аварійні відключення у кількох регіонах України

Так, у Дніпропетровській області застосовано екстрені відключення. Водночас у Чернігівській області діють погодинні обмеження для побутових користувачів.  Енергетики просять споживачів із розумінням поставитися до ситуації та економити електроенергію. За їх словами, ситуація залишається складною через наслідки російських обстрілів.

Відключення світла знову в кількох регіонах України — що відомо - фото 2
Допис Укренерго у Telegram. Фото: скриншот

"Якщо зараз у вас є електроенергія — будь ласка, споживайте її ощадливо!" — повідомили в Укренерго.

Причиною запровадження обмежень стали наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Фахівці наголошують, що стан енергосистеми може змінюватися залежно від рівня споживання. Енергетичні компанії працюють цілодобово, щоб стабілізувати постачання електроенергії в усіх регіонах.

Нагадаємо, що 18 жовтня в Одесі частина мешканців залишилася без електропостачання через планові ремонтні роботи, які енергетики проводять для підготовки мереж до зимового періоду.

Раніше ми також інформували, що голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко повідомив про нову тактику російських окупантів — так звану "випалену землю", коли по кожному енергооб’єкту завдаються масовані удари.

електроенергія обстріли Укренерго ДТЕК світло
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
