Екстрені відключення електроенергії у кількох областях України

У кількох регіонах України через напружену ситуацію в енергосистемі запроваджено аварійні відключення світла. У Дніпропетровській та Чернігівській областях знову запроваджено екстрені відключення електроенергії через перевантаження енергосистеми.

Про це повідомили ДТЕК та Укренерго.

Аварійні відключення у кількох регіонах України

Так, у Дніпропетровській області застосовано екстрені відключення. Водночас у Чернігівській області діють погодинні обмеження для побутових користувачів. Енергетики просять споживачів із розумінням поставитися до ситуації та економити електроенергію. За їх словами, ситуація залишається складною через наслідки російських обстрілів.

"Якщо зараз у вас є електроенергія — будь ласка, споживайте її ощадливо!" — повідомили в Укренерго.

Причиною запровадження обмежень стали наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Фахівці наголошують, що стан енергосистеми може змінюватися залежно від рівня споживання. Енергетичні компанії працюють цілодобово, щоб стабілізувати постачання електроенергії в усіх регіонах.

Нагадаємо, що 18 жовтня в Одесі частина мешканців залишилася без електропостачання через планові ремонтні роботи, які енергетики проводять для підготовки мереж до зимового періоду.

Раніше ми також інформували, що голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко повідомив про нову тактику російських окупантів — так звану "випалену землю", коли по кожному енергооб’єкту завдаються масовані удари.