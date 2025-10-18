Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Отключение света в нескольких регионах Украины — что известно

Отключение света в нескольких регионах Украины — что известно

Ua ru
Дата публикации 18 октября 2025 18:16
обновлено: 18:56
Экстренные отключения электроэнергии в нескольких областях Украины
Ликвидация последствий обстрелов. Фото: ДТЭК

В нескольких регионах Украины из-за напряженной ситуации в энергосистеме введены аварийные отключения света. В Днепропетровской и Черниговской областях снова введены экстренные отключения электроэнергии из-за перегрузки энергосистемы.

Об этом сообщили ДТЭК и Укрэнерго.

Реклама
Читайте также:
Отключение света в нескольких регионах Украины — что известно - фото 1
Сообщение ДТЭК в Telegram. Фото: скриншот

Аварийные отключения в нескольких регионах Украины

Так, в Днепропетровской области применены экстренные отключения. В то же время в Черниговской области действуют почасовые ограничения для бытовых пользователей. Энергетики просят потребителей с пониманием отнестись к ситуации и экономить электроэнергию. По их словам, ситуация остается сложной из-за последствий российских обстрелов.

Отключение света в нескольких регионах Украины — что известно - фото 2
Сообщение Укрэнерго в Telegram. Фото: скриншот

"Если сейчас у вас есть электроэнергия — пожалуйста, потребляйте ее экономно!" — сообщили в Укрэнерго.

Причиной введения ограничений стали последствия предыдущих российских ударов по энергетической инфраструктуре. Специалисты отмечают, что состояние энергосистемы может меняться в зависимости от уровня потребления. Энергетические компании работают круглосуточно, чтобы стабилизировать поставки электроэнергии во всех регионах.

Как сообщает ДТЭК, по состоянию на 19:00 экстренные отключения на Днепропетровщине, а также в Запорожской, Харьковской и Полтавской областях отменены.

Напомним, что 18 октября в Одессе часть жителей осталась без электроснабжения из-за плановых ремонтных работ, которые энергетики проводят для подготовки сетей к зимнему периоду.

Ранее мы также информировали, что председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко сообщил о новой тактике российских оккупантов — так называемой "выжженной земле", когда по каждому энергообъекту наносятся массированные удары.

электроэнергия обстрелы Укрэнерго ДТЭК свет
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации