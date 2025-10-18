Экстренные отключения электроэнергии в нескольких областях Украины

Ликвидация последствий обстрелов. Фото: ДТЭК

В нескольких регионах Украины из-за напряженной ситуации в энергосистеме введены аварийные отключения света. В Днепропетровской и Черниговской областях снова введены экстренные отключения электроэнергии из-за перегрузки энергосистемы.

Об этом сообщили ДТЭК и Укрэнерго.

Аварийные отключения в нескольких регионах Украины

Так, в Днепропетровской области применены экстренные отключения. В то же время в Черниговской области действуют почасовые ограничения для бытовых пользователей. Энергетики просят потребителей с пониманием отнестись к ситуации и экономить электроэнергию. По их словам, ситуация остается сложной из-за последствий российских обстрелов.

"Если сейчас у вас есть электроэнергия — пожалуйста, потребляйте ее экономно!" — сообщили в Укрэнерго.

Причиной введения ограничений стали последствия предыдущих российских ударов по энергетической инфраструктуре. Специалисты отмечают, что состояние энергосистемы может меняться в зависимости от уровня потребления. Энергетические компании работают круглосуточно, чтобы стабилизировать поставки электроэнергии во всех регионах.

Как сообщает ДТЭК, по состоянию на 19:00 экстренные отключения на Днепропетровщине, а также в Запорожской, Харьковской и Полтавской областях отменены.

Напомним, что 18 октября в Одессе часть жителей осталась без электроснабжения из-за плановых ремонтных работ, которые энергетики проводят для подготовки сетей к зимнему периоду.

Ранее мы также информировали, что председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко сообщил о новой тактике российских оккупантов — так называемой "выжженной земле", когда по каждому энергообъекту наносятся массированные удары.