Відключення світла 7 листопада — графіки

Через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру в Україні завтра, 7 листопада, діятимуть графіки вимкнення світла. Обмеження торкнуться більшості регіонів країни, а українців закликають використовувати електроенергію максимально ощадливо.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у четвер, 6 листопада.

Графіки відключень по всій країні

У Національній енергетичній компанії пояснили, що вимушені заходи запроваджуються для стабілізації енергосистеми після масштабних пошкоджень. Відключення торкнуться як побутових, так і промислових споживачів у різних регіонах. Тривалість та обсяг обмежень залежатимуть від ситуації в енергомережі.

"Завтра, 7 листопада, у більшості регіонів України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", — зазначили в "Укренерго".

Згідно з повідомленням, графіки погодинних відключень діятимуть з 08:00 до 21:00 (обсягом від 0.5 до 1.5 черги), а для промислових підприємств — з 08:00 до 22:00. Українців просять слідкувати за оновленнями у своїх регіональних енергокомпаніях та уникати перевантаження системи у години пікових навантажень. В Укренерго також нагадали: ощадливе використання електроенергії допоможе зменшити тривалість відключень для всіх.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна активно зміцнює енергетичну безпеку у співпраці з міжнародними партнерами, аби швидше відновити інфраструктуру після ударів Росії.

Раніше ми також інформували, що 6 листопада у Харкові та області запровадять погодинні відключення світла — обмеження триватимуть з 08:00 до 22:00.