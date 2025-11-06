Видео
Видео

Отключения света завтра не избежать — как будут работать графики

Дата публикации 6 ноября 2025 18:11
обновлено: 19:21
Отключение света 7 ноября — графики — графики
Восстановление энергосетей работниками. Фото иллюстративное: ДТЭК

Из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру в Украине завтра, 7 ноября, будут действовать графики отключения света. Ограничения коснутся большинства регионов страны, а украинцев призывают использовать электроэнергию максимально экономно.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в четверг, 6 ноября.

Читайте также:

Графики отключений по всей стране

В Национальной энергетической компании объяснили, что вынужденные меры вводятся для стабилизации энергосистемы после масштабных повреждений. Отключения коснутся как бытовых, так и промышленных потребителей в разных регионах. Продолжительность и объем ограничений будут зависеть от ситуации в энергосети.

Отключения света завтра не избежать — как будут работать графики - фото 1
Сообщение Укрэнерго в Telegram. Фото: скриншот

"Завтра, 7 ноября, в большинстве регионов Украины вынужденно будут применяться меры ограничения потребления. Причина введения ограничений — последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", — отметили в "Укрэнерго".

Согласно сообщению, графики почасовых отключений будут действовать с 08:00 до 21:00 (объемом от 0.5 до 1.5 очереди), а для промышленных предприятий — с 08:00 до 22:00. Украинцев просят следить за обновлениями в своих региональных энергокомпаниях и избегать перегрузки системы в часы пиковых нагрузок. В Укрэнерго также напомнили: экономное использование электроэнергии поможет уменьшить продолжительность отключений для всех.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина активно укрепляет энергетическую безопасность в сотрудничестве с международными партнерами, чтобы быстрее восстановить инфраструктуру после ударов России.

Ранее мы также информировали, что 6 ноября в Харькове и области введут почасовые отключения света — ограничения продлятся с 08:00 до 22:00.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
